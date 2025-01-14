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南投新年送健康篩檢紅包　癌篩+無痛大腸鏡+AI健檢可省萬元

▲南投縣社區整合式健康篩檢開跑。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣社區整合式健康篩檢開跑。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

蛇年春節將屆，南投縣政府守護鄉親健康，今年起送上「健康檢查紅包」：除擴大七項癌症篩檢年齡，並針對糞便潛血檢查疑似異常民眾，提供免費無痛大腸鏡檢查，還加碼提供「AI眼底檢查」及「AI骨質密度篩檢」，總共可為民眾荷包省下超過萬元。

縣長許淑華表示，中央最新公布資料顯示每4分2秒就有1人罹癌、每年約有5萬3千餘人罹癌病逝；縣府因此超前部署「擴大癌症篩檢年齡」，預計在全縣13鄉鎮市社區辦理400多場健康篩檢，服務人次可達10萬人次，服務內容包含成人預防保健、子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、BC型肝炎篩檢、胃癌、肺癌等七項癌症篩檢服務，且今年度年齡整體下修約5年，也針對50歲以上糞便潛血檢查疑似異常民眾提供無痛大腸鏡檢查之補助。

▲南投縣社區整合式健康篩檢開跑。（圖／南投縣衛生局提供）

▲南投縣社區整合式健康篩檢開跑。（圖／南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局長陳南松局說明，該局也和宏碁智醫及南投縣驗光師公會合作，導入AI技術和智慧健康服務，利用AI輔助技術提供「AI眼底檢查」與「AI骨質密度篩檢」兩項服務：針對50歲以上民眾進行骨質密度檢查，並為20歲以上糖尿病患者提供糖尿病視網膜病變與黃斑部病變檢查，協助早期發現潛在健康風險。

▲南投縣社區整合式健康篩檢開跑。（圖／南投縣衛生局提供）

宏碁智醫和驗光師公會黃顗瑄理事長都示，非常榮幸加入此次的篩檢活動，可讓更多鄉親接觸到便利的智慧醫材篩檢服務，早期發現疾病、減少後續的疾病耗損，提升健康；陳南松呼籲符合年齡條件的鄉親躍躍參加篩檢，相關訊息及後續場次可洽當地衛生所，或至南投縣衛生局網站查詢 (查詢路徑：http://www.ntshb.gov.tw/)/業務專區/健康促進/整合式健康篩檢)。

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