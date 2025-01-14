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高雄「吉伊卡哇」小提燈爆紅！陳其邁宣布1族群免排隊直接發

▲▼吉伊卡哇小提燈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄燈會今年推出「吉伊卡哇」小提燈。（圖／高雄市觀光局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今年邀請日本超人氣IP「吉伊卡哇」擔任「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」主角，昨日加碼曝光「吉伊卡哇」小提燈造型，消息一公布隨即在網路掀起熱潮。高雄市長陳其邁今也透露取得IP授權非常不簡單，終於美夢成真，為讓小朋友領取更方便，高雄小朋友會在放寒假前直接發放，1人1個不用排隊。

引起廣大討論熱潮的「吉伊卡哇（Chiikawa）」，為日本漫畫家所創作的角色，2022年製成動畫在日本首播，在吉伊卡哇的世界中，傳遞著面對生活壓力仍要繼續往前，進而獲得「努力後的成就感」，讓粉絲在疲憊中找到一絲溫暖與希望。對粉絲而言，吉伊卡哇提供的不只是療癒和可愛的意象，他們努力生活的日常更讓人感同身受，變成大人、小孩都為之瘋狂的人氣IP。

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▲▼吉伊卡哇小提燈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼吉伊卡哇帶來的療癒感，讓大人、小孩都瘋狂。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼吉伊卡哇小提燈。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁今日出席活動受訪指出，吉伊卡哇日本公司的授權真的非常不簡單，非常多的吉友一直在敲碗，終於美夢成真。他提到，去年推出的「呆腦獸」小提燈非常受到歡迎，排隊排得滿滿滿，為此還設了醫療站，怕太多民眾排隊的時候會中暑、脫水，這次同樣也會加強戒備。

不少網友湧入陳其邁臉書狂敲碗要來領，有網友還開玩笑說，「要用運鈔車來保護安全，怕整車都被拿走。」陳其邁表示，考慮到要讓我們的小朋友能夠更方便拿到提燈，會跟去年一樣，高雄的小朋友包括國小、特殊學校以及幼兒園等，在1月20日就可以拿到這一次的小提燈，一般市民則要等到2月8、9日到高雄港愛河灣16-18號碼頭樂園現場排隊領取。

高市府表示，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，在寒假前就可以領到1盞小提燈，讓可愛的「吉伊卡哇」陪小朋友們開心過寒假；民眾則可在2月8、9日到高雄港16-18號碼頭樂園現場排隊領取，一人限領2盞，數量有限，發完為止。

觀光局長高閔琳表示，高雄燈會活動「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於1月25日至2月16日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，延續2024年黃色小鴨打造的歡樂氛圍，2025燈會再次規劃精彩活動，讓民眾感受再次高雄的城市魅力。

▲▼吉伊卡哇小提燈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「吉伊卡哇」小提燈限量2天開搶。（圖／高雄市觀光局提供）

2025高雄燈會除有可愛的「吉伊卡哇」大型氣膜展示外，周邊也規劃遊樂園、美食市集、水上活動、親子馬戲等適合各種年齡層的節目與豐富有趣的活動。為減少塞車及尋找車位的不便，觀光局呼籲民眾搭乘大眾公共運輸來高雄愛河灣，親臨現場感受「吉伊卡哇」的可愛魅力。

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