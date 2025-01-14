Meta公佈「2025關鍵社群趨勢」　AI推動廣告創作、影片仍最吸睛

記者蘇晟彥／綜合報導

Meta 14日揭開目前亞太區為全球最活躍社群，擁有超過 23 億用戶，並持續以高於全球平均的速度成長。對此，Meta同時揭露2025五大關鍵社群趨勢，協助品牌掌握市場脈動，以創新技術與策略應對變化，全面提升品牌影響力。

趨勢一：生成式 AI 推進廣告創作模式

生成式 AI 的快速發展改變了傳統廣告與內容創作的方式。Meta 內部統計數據顯示，平台上單月有逾 100 萬名廣告主使用其生成式 AI 廣告工具，製作出超過 1,500 萬則廣告。其中，使用圖像生成功能的廣告，點擊率提升11%、轉換率亦高出 7.6%，顯見運用生成式 AI 功能的廣告素材在表現上更為出色，不僅優化廣告成效，更為品牌節省製作成本、減緩創意疲勞，創造多重效益。Meta 也新增影像擴展與圖像動畫功能，讓廣告主更輕鬆製作多元內容。

趨勢二：商務訊息持續受消費者青睞

Meta 觀察人們越來越傾向如同親友般地透過訊息和品牌交流。尤其在亞太地區，每周至少有三分之一的消費者在 Messenger、Instagram 和 WhatsApp 上和品牌對話，其中偏好個性化交流的 Z 世代，更是此趨勢的主力族群。因此 Meta 近期推出商務訊息 AI，幫助品牌透過即時對話與顧客建立更緊密的聯繫，並帶動從對話到購物的消費體驗，將每一次的交談轉化為新商機。

趨勢三：創作者經濟強勁成長

據高盛（Goldman Sachs）研究，2027 年的全球創作者經濟規模可達 4,800 億美元，而 Meta 調查顯示 53% 的受訪者更傾向購買經創作者推薦的產品，足見創作者對消費者購買意向具有顯著影響。為了讓品牌更高效地與創作者共創雙贏， Meta 也在測試新廣告格式 Creator Testimonials，在品牌既有的廣告內容，增加來自創作者分享的證言與推薦，幫助廣告主運用創作者使用產品後的見證優化合作廣告成效。

▼生成式 AI 的快速發展改變了傳統廣告與內容創作的方式。（圖／Meta提供）



趨勢四：影片仍是社群平台上最吸睛內容

大家在社群上看影片的時間越來越長，以全球而言，Facebook 與 Instagram 的影片觀看量已佔總使用時間的 60%註3，此外，直播在台灣與東南亞地區的受歡迎程度更不容小覷。因應此趨勢，Facebook 新增了純影片的動態消息頁面，讓人們輕鬆瀏覽短影音、長影片或直播內容。並協助廣告主透過 AI 技術提升影片相關性與曝光率，讓大家更輕易探索感興趣的影片內容。