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祖克柏開砲！嘲蘋果「很久沒發明新東西了」：吃賈伯斯老本20年

▲▼Meta執行長祖克柏。（圖／翻攝自YouTube）

▲祖克柏日前在一檔Podcast節目上，砲轟蘋果自iPhone問世後再未發明創新產品。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

Meta執行長祖克柏日前公然批評蘋果創新乏力，表示公司高層長期依賴過去的成功，但未能在近年推出具有突破性的產品，「賈伯斯發明iPhone後，他們就這樣坐享其成20年」，認為這將損害該公司在快速變化的科技業中的競爭力。

據美國科技媒體The Verge報導，祖克柏日前參加Podcast節目，與主持人羅根（Joe Rogan）對談時，羅根提到自己因為「不喜歡過度依賴單一公司」，而正「從蘋果轉向使用安卓」。他也指出，自己並不喜歡蘋果應用程式商店（App Store）向顧客收取30%費用的政策，「他們這麼做居然可以逃脫懲罰，這真的太瘋狂了」。

對此，祖克柏表示，他肯定iPhone是「史上最重要的發明之一」，但蘋果自iPhone問世以來就未能再推出類似影響力的產品，僅滿足於賈伯斯20年前的成果。祖克柏強調，蘋果依賴於延續舊有成功而非持續創新，將損害該公司在快速變化的科技業中的競爭力，因為「科技業是個充滿活力的地方，如果你10年內一直沒做好，那最後就會被別人打敗。」

與此同時，祖克柏也批評蘋果採用的封閉生態系統「十分專斷」，認為此一政策損害了市場的公平性，嚴重限制其他公司製造出可以像AirPods等蘋果自家產品一樣，連接到iPhone的產品的能力，強調如果蘋果開放這一限制，市場可能就會出現性能比AirPods更好的競爭產品。

報導稱，祖克柏的這項抱怨其來有自，因為Meta一直對蘋果向該公司在App Store上的交易抽成30%表示不滿，同時還認為蘋果iOS的限制讓Meta難以在硬體領域競爭，從而導致其廣告收入損失數十億美元。祖克柏估算，如果蘋果放開這種「隨意規則」的限制，那麼Meta的利潤「至少會翻2倍以上」。

此外，祖克柏提到，蘋果目前面臨來自歐盟和美國的壓力，要求其改變封閉政策。歐盟已對蘋果制定新法規，而美國司法部則針對其智慧型手機壟斷行為提起訴訟。然而，祖克柏認為，蘋果仍有意維持其封閉生態系統，直到被迫改變為止。截至目前為止，蘋果尚未就祖克柏的指控做出回應。

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