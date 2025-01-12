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祖克柏認了：拜登政府「施壓下架」新冠疫苗副作用內容

記者張靖榕／綜合報導

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）日前接受知名播客節目《喬羅根體驗》（The Joe Rogan Experience）專訪，批評拜登政府在新冠疫苗議題上推動審查，並反思Meta過去順從壓力的做法。他坦言，公司先前政策宛如反烏托邦名著《1984》；拜登政府曾以威脅和咒罵施壓，要求Meta移除有關新冠疫苗的內容，甚至包括幽默或諷刺的貼文。

▲Meta執行長祖克柏爆料拜登政府施壓。（圖／翻攝X）

▲Meta執行長祖克柏爆料拜登政府施壓。（圖／翻攝X）

綜合外電報導，祖克柏提到，拜登政府曾要求Meta刪除一則以好萊塢明星李奧納多狄卡皮歐指著電視的迷因（meme），嘲諷已接種疫苗者的貼文。雖然Meta拒絕刪除該迷因，但他承認公司過去對此類要求過度妥協；他形容Meta的「事實查核」程序如同喬治歐威爾小說《1984》中的場景，導致外界普遍認為其查核員具有偏見，損害了美國民眾對平台的信任。

《1984》作為經典名著，出版於1949年，作家喬治歐威爾在書中探討政府權力過度擴張，推行全面控制人民思想、行為的極權主義，描繪壓制性統治下的生活。如今許多人在批評國家機器與政府監管時所說的「老大哥」，即是出自本書。

祖克柏指出，拜登政府曾公開指責社群媒體散播新冠假訊息是在「殺人」，並對Meta進行全面施壓。

祖克柏強調，拜登政府基本上要求Meta刪除任何提到疫苗可能有副作用的東西，「我當時就想，我們不會這樣做，因為這些（副作用）明顯是無可爭辯的事實（inarguably true）。」

祖克柏坦言，當時Meta高層曾錯誤地接受傳統媒體推動的觀念，認為假訊息是川普2016年勝選的主因。他表示，這些行為破壞了美國的信任，並認為這是一條「滑坡之路」。

祖克柏對推特（現稱X）推出的「社群備註」（Community Notes）模式表示讚賞，認為其政策比Facebook更具優勢。他進一步指出，社群媒體創作者正逐漸取代政府與傳統媒體，成為新的「真相仲裁者」，形成新的文化精英。

Meta近期放寬了部分內容審查政策，包括允許爭議性言論存在。根據《AXIOS》報導，這些改變允許用戶將女性比喻為家用品、侮辱特定族群、排斥同性戀者進入某些職業，甚至稱跨性別或非二元性別者為「它」。此外，Meta也宣布終止「多元共融」（DEI）計畫。

祖克柏為此辯護稱，這些變化旨在支持言論自由。他指出，過去Facebook政策甚至不允許用戶討論女性是否應該擔任軍隊戰鬥角色，認為這樣的話題既然可以在國會辯論，就應該也能在社群媒體上進行討論。

祖克柏的言論和Meta的政策調整在公司內外引發強烈反應，許多員工對此感到憤怒，也引發外界對科技公司如何平衡言論自由與社會責任的廣泛討論。

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