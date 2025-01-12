祖克柏認了：拜登政府「施壓下架」新冠疫苗副作用內容

Mark Zuckerberg on a new episode of Joe Rogan's podcast BLASTS the Biden regime:



"They pushed us super hard to take down things that were true... anything that says vaccines might have side effects you basically need to take down."



The truth is coming out. pic.twitter.com/Z1xayKFbO6 — Charlie Kirk (@charliekirk11) January 10, 2025

記者張靖榕／綜合報導

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）日前接受知名播客節目《喬羅根體驗》（The Joe Rogan Experience）專訪，批評拜登政府在新冠疫苗議題上推動審查，並反思Meta過去順從壓力的做法。他坦言，公司先前政策宛如反烏托邦名著《1984》；拜登政府曾以威脅和咒罵施壓，要求Meta移除有關新冠疫苗的內容，甚至包括幽默或諷刺的貼文。

▲Meta執行長祖克柏爆料拜登政府施壓。（圖／翻攝X）



綜合外電報導，祖克柏提到，拜登政府曾要求Meta刪除一則以好萊塢明星李奧納多狄卡皮歐指著電視的迷因（meme），嘲諷已接種疫苗者的貼文。雖然Meta拒絕刪除該迷因，但他承認公司過去對此類要求過度妥協；他形容Meta的「事實查核」程序如同喬治歐威爾小說《1984》中的場景，導致外界普遍認為其查核員具有偏見，損害了美國民眾對平台的信任。

《1984》作為經典名著，出版於1949年，作家喬治歐威爾在書中探討政府權力過度擴張，推行全面控制人民思想、行為的極權主義，描繪壓制性統治下的生活。如今許多人在批評國家機器與政府監管時所說的「老大哥」，即是出自本書。

祖克柏指出，拜登政府曾公開指責社群媒體散播新冠假訊息是在「殺人」，並對Meta進行全面施壓。

祖克柏強調，拜登政府基本上要求Meta刪除任何提到疫苗可能有副作用的東西，「我當時就想，我們不會這樣做，因為這些（副作用）明顯是無可爭辯的事實（inarguably true）。」

祖克柏坦言，當時Meta高層曾錯誤地接受傳統媒體推動的觀念，認為假訊息是川普2016年勝選的主因。他表示，這些行為破壞了美國的信任，並認為這是一條「滑坡之路」。

祖克柏對推特（現稱X）推出的「社群備註」（Community Notes）模式表示讚賞，認為其政策比Facebook更具優勢。他進一步指出，社群媒體創作者正逐漸取代政府與傳統媒體，成為新的「真相仲裁者」，形成新的文化精英。

Meta近期放寬了部分內容審查政策，包括允許爭議性言論存在。根據《AXIOS》報導，這些改變允許用戶將女性比喻為家用品、侮辱特定族群、排斥同性戀者進入某些職業，甚至稱跨性別或非二元性別者為「它」。此外，Meta也宣布終止「多元共融」（DEI）計畫。

祖克柏為此辯護稱，這些變化旨在支持言論自由。他指出，過去Facebook政策甚至不允許用戶討論女性是否應該擔任軍隊戰鬥角色，認為這樣的話題既然可以在國會辯論，就應該也能在社群媒體上進行討論。

祖克柏的言論和Meta的政策調整在公司內外引發強烈反應，許多員工對此感到憤怒，也引發外界對科技公司如何平衡言論自由與社會責任的廣泛討論。