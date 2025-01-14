大刀砍下去！國民黨決議總預算文宣費砍光　這3部會業務費剩1元

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院本會期即將進入尾聲，朝野進入總預算大清倉。據了解，國民黨團將出手大砍總預算，針對各部會「大內宣」媒體文宣費全數刪除，數位部、NCC、陸委會業務費則刪減成只剩1元，潛艦預算凍結18億元。國民黨團總召傅崐萁表示，陸委會、數位部現在已經沒有功能，刪減為1元，是黨團拍板的決議。也有藍委贊成喊「浮編預算本來就該大刀砍下去！」。

行政院會去年提出賴清德總統上任後首份總預算案，其中總預算歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元，歲入與歲出雙雙創新高，歲入歲出相抵賸餘209億。

立法院近日進入114年度總預算大清倉，朝野黨團協商達共識，17日、20日、21日合併為一次會的院會完成總預算案三讀。傅崐萁指出，國民黨團已達共識，數發部、NCC、陸委會業務費刪減為1元；部、署業務費全數凍結70%，等執行30%之後才能申請解凍並需經院會同意。此外，潛艦預算保留2億元，其餘18億元凍結，等海鯤號潛艦完成海測通過後始能動支。

針對數發部、NCC、陸委會業務費刪減為1元，傅崐萁直言，陸委會到底有什麼功能？另外數位部只會點麵線，這些單位沒功能可言。對於部、署業務費全數凍結70%，傅崐萁說，此舉是為防部會拿業務費去養綠媒、買網軍，凍結不代表不可以用，只是待部會執行後明確報告提出相關成效，再申請解凍。

傅崐萁也說，明日下午起就要展開馬拉松式協商，國民黨也將替全民把關，協商到晚上12點都有可能。