憲訴法覆議案遭否決　卓榮泰：在憲法規定下研議救濟作為

▲行政院長卓榮泰出席「第一屆國家食農教育傑出貢獻獎」頒獎典禮受訪。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前對《憲法訴訟法》提出覆議，立法院在上周經投票後否決，立院昨將覆議結果函送行政院。對此，行政院長卓榮泰今（14日）表示，後續還會有許多憲法的權力跟救濟程序，政委林明昕正在蒐集各方的意見；卓強調，行政院希望維持的，是憲法五院體制的正常運作，讓憲法法庭能對人民的基本權利做最終的保障。

行政院發言人李慧芝昨表示，行政院收到立法院函知就憲法訴訟法移請立院覆議的結果。為維護權力分立的憲政體制正常運作，行政院刻正就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，依照憲法所賦予的權力，審慎評估下一步的作為。

卓榮泰說，行政院對《憲法訴訟法》提出覆議，但是未能應邀到立法院去做報告跟說明，「我們覺得這是一個無可逆轉的結果，我表達強烈的遺憾」，身為唯一可以提出覆議的憲政機關，行政院已經善盡憲政機關的責任。

卓榮泰表示，後續還會有許多的憲法的權力跟救濟的程序，也聽到很多公法學者提出相當多的論述跟觀點，其中也有對於過去針對釋憲案各種不同的案例，有提出過很多過去案例的說明。

「這一點， 行政院委由林明昕政委，正在蒐集各方的意見，我們會繼續地研議。」卓榮泰說，因為覆議案是經過總統核可，移請立法院而提起覆議的，所以在今天之前，他也向總統報告了整個覆議案最終的結果，「那麼我們也會在於憲法的規定底下，採取一樣的態度來因應後續」。

卓榮泰強調，行政院希望維持的是，憲法五院體制的正常運作，讓憲法法庭能對人民的基本權利做最終的保障， 「這是我們一貫的想法跟現在繼續努力的目標」。