不滿哥哥花光普發6千元　新北男用寵物牽繩勒死他！二審仍重判

▲不滿哥哥花光普發6千元，弟弟竟持牽繩勒斃他。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北市蘆洲區陳姓男子，2023年間不滿哥哥一口氣花光政府普發的6000元，竟在酒後以寵物牽繩勒斃大哥，而後自首殺人。一審國民法官將他判刑13年10月。案經上訴，高等法院14日駁回上訴，仍維持13年10月的重刑。可上訴。

本案發生於2023年4月間某個上午9點半，新北市蘆洲陳姓一家人中，當時44歲的三哥，因不滿當時48歲的大哥一次將政府普發的6000元花光，在酒後跟大哥起了口角。2人越吵越激烈，一向衝動易怒的三哥，抓起遛狗的寵物牽繩，勒住大哥的頸部多圈，並且用力拉緊繩索3至5分鐘，期間大哥雖然也發力拉扯，但逐漸失去力氣。狠心的三哥還在勒住脖子一陣子後，說：「還沒死？這樣還沒有死？」最後大哥因窒息導致呼吸衰竭而死亡。 三哥自行打電話報警。

警方到場後，三哥坦承自己行凶，並被帶回偵訊，遭羈押獲准。檢方依照「家暴殺人罪」對三哥提起公訴。一審由新北地院國民法官審理，由於死者母親求情說自己已經失去一個兒子，盼望能讓還活著的兒子獲得輕判；此外，三哥也符合自首減刑要件，最後國民法官將三哥判處有期徒刑13年10月。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，認為三哥犯案手段兇殘，又有多項違反保護令、酒駕、恐嚇與傷害前科，並有對被害人或其他同住之家人多次家暴，素行不佳。另外三哥在面對婚姻不順、工作壓力及獨自撫養兒子的多重壓力下，養成長期酗酒之惡習，本身亦具有衝動特質傾向，本應重判。但高院再考量母親求情、自首等減輕刑度要件，認為原審判決的量刑妥適，因此二審駁回上訴，維持13年10月的刑度。