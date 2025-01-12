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彰化少女小腹隆起突懷孕！意外揭「遭獸父性侵」悲慘過去

中部一名就讀高職的少女，2022年遭父親酒醉後性侵得逞。7個月後少女懷孕，遭父親性侵的過去才因此曝光。（示意圖／于魯光攝）

▲中部一名就讀高職的少女，2022年遭父親酒醉後性侵得逞。7個月後少女懷孕，遭父親性侵的過去才因此曝光。（示意圖／于魯光攝）

圖文／CTWANT

中部一名就讀高職的少女，2022年遭父親酒醉後性侵得逞。少女因畏懼父親、不敢抵抗。2023年3月，少女因為腹部隆起，被家人帶往婦產科檢查，最終確認懷孕，少女才揭露曾遭父親性侵的過去。事後雖透過DNA鑑定釐清少女父親並非少女父中胎兒的生父，但彰化地院一審仍依對少年犯權勢性交罪，判少女父親2年6月。台中高分院二審維持原判，駁回上訴，可上訴。

判決書指出，受害少女與祖母、叔叔、嬸嬸同住，父親則住在附近。2022年6月間，少女父親在喝醉後，藉酒意權勢性侵女兒得逞。少女因畏懼父親身分，不敢抵抗，只能選擇隱忍。

2023年3月，少女因腹部隆起，在家人陪同下到婦產科檢查，最終得知懷孕。為了確認生父身分，少女才坦承期間與和友人、父親都曾有過性關係，並揭露自己遭到父親性侵的真相。後待少女產下新生兒後，雖經DNA鑑定，小孩不是少女父親的孩子，但警方仍將少女父親依對少年犯權勢性交罪送辦。

少女父親在偵訊時，僅承認有與女兒從事性行為，但否認權勢性交，辯稱女兒「沒有拒絕」、「自己主動」。而少女不僅指證歷歷，加上檢警查看少女跟友人對話後，認為少女無誣陷必要，認定少女父親在2019年2月至6月間，應已侵犯過少女1次，有加重性交嫌疑，依法起訴。

彰化地院一審審酌證據後，採信少女證詞，認為此案屬於熟識者性侵害 ，少女是迫於權勢而隱忍屈從，少女父親辯詞不可採信，故判其判2年6個月有期徒刑。至於2019年2月至6月間加重強制性交部分，因證據不足故判無罪。

事後，檢察官針對加重強制性交部分再上訴，台中高分院則維持一審見解，說明此部分無更多證據補強少女父親犯行，因此駁回上訴，全案仍得上訴。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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