女助教被控性侵未遂！傳訊「一直想跟你上床」　男學生崩潰

▲男研究生指控女助教性侵未遂。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

台中一名蔡姓男子指控，在就讀研究所的期間，遭到女助教小薰（化名）性騷擾、性侵未遂，並且出示小薰傳送的「我現在想要你的身體」、「我一直想跟你上床這樣好嗎」等話語。不過蔡男聲請准許提起自訴，被台中地院駁回。

根據裁定書內容，蔡男主張，2013年9月至2014年6月間，他是某大學研究所的學生，小薰則是實驗室的研究助理。當時小薰利用在實驗室的權勢，意圖性騷擾，只要雙方獨處，小薰就會觸摸他的臉、手、脖子、胸部、背部、腰、腿等不雅動作，如果不從的話，小薰就會以「影響去留」為由進行脅迫。

蔡男進一步指控，小薰2014年間帶領他與其他同學前往聯合學術年會，卻闖入他的旅館房間，並且朝他趴倒、意圖撫摸他的生殖器，直到他蜷曲身體躲避，才沒有被得逞。

蔡男還出示了小薰與他的對話，小薰時常發送「我在吃你豆腐你都不知道」、「我現在想要你的身體」、「我一直想跟你上床這樣好嗎」、「對不起，我最近常常對你毛手毛腳的，如果你介意的話，我會改掉的」、「我昨晚一直想著跟你做那件事，我都快失去理性了，對不起」等話語。

▲男研究生指控女助教性侵未遂。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



針對這些話語，小薰曾對蔡男提出妨害名譽的告訴，不過台中地檢署偵查以後，認為小薰確實有發送上述的訊息，因此予以不起訴處分，後續再議也被駁回。蔡男對此主張，這些間接證實小薰除了想跟他發生性行為，還暗示他若是不配合，將以權勢影響他做為研究生的學習機會。

蔡男向法院聲請准許提出自訴，不過台中地院法官認為，從這些對話內容來看，可以看出小薰對蔡男存有情愫與曖昧，但並未看見所謂的性交未遂，不能用這些作為補強證據，以擔保蔡男的指控。

此外，法官認為，蔡男沒有提出其他積極事證，足以證實所述，因此難以僅依照蔡男單方面的指述，就認定小薰有強制猥褻、利用權勢性交未遂等犯行，檢察官的調查結果難謂有所疏漏，因此駁回蔡男的自訴聲請。