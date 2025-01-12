　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女助教被控性侵未遂！傳訊「一直想跟你上床」　男學生崩潰

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲男研究生指控女助教性侵未遂。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

台中一名蔡姓男子指控，在就讀研究所的期間，遭到女助教小薰（化名）性騷擾、性侵未遂，並且出示小薰傳送的「我現在想要你的身體」、「我一直想跟你上床這樣好嗎」等話語。不過蔡男聲請准許提起自訴，被台中地院駁回。

根據裁定書內容，蔡男主張，2013年9月至2014年6月間，他是某大學研究所的學生，小薰則是實驗室的研究助理。當時小薰利用在實驗室的權勢，意圖性騷擾，只要雙方獨處，小薰就會觸摸他的臉、手、脖子、胸部、背部、腰、腿等不雅動作，如果不從的話，小薰就會以「影響去留」為由進行脅迫。

蔡男進一步指控，小薰2014年間帶領他與其他同學前往聯合學術年會，卻闖入他的旅館房間，並且朝他趴倒、意圖撫摸他的生殖器，直到他蜷曲身體躲避，才沒有被得逞。

蔡男還出示了小薰與他的對話，小薰時常發送「我在吃你豆腐你都不知道」、「我現在想要你的身體」、「我一直想跟你上床這樣好嗎」、「對不起，我最近常常對你毛手毛腳的，如果你介意的話，我會改掉的」、「我昨晚一直想著跟你做那件事，我都快失去理性了，對不起」等話語。

▲桃園市宋姓男子去年7月間邀出未滿17歲女網友買宵夜至住處，趁2人獨處時不顧其正值生理期硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男研究生指控女助教性侵未遂。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

針對這些話語，小薰曾對蔡男提出妨害名譽的告訴，不過台中地檢署偵查以後，認為小薰確實有發送上述的訊息，因此予以不起訴處分，後續再議也被駁回。蔡男對此主張，這些間接證實小薰除了想跟他發生性行為，還暗示他若是不配合，將以權勢影響他做為研究生的學習機會。

蔡男向法院聲請准許提出自訴，不過台中地院法官認為，從這些對話內容來看，可以看出小薰對蔡男存有情愫與曖昧，但並未看見所謂的性交未遂，不能用這些作為補強證據，以擔保蔡男的指控。

此外，法官認為，蔡男沒有提出其他積極事證，足以證實所述，因此難以僅依照蔡男單方面的指述，就認定小薰有強制猥褻、利用權勢性交未遂等犯行，檢察官的調查結果難謂有所疏漏，因此駁回蔡男的自訴聲請。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
SPA池驚見「排泄物」！中壢運動中心急公告
「4種鼻塞」別拖了！　醫警告：恐是腫瘤
農場工人「性侵乳牛」慘遭活活踢死！　同事：還戴著保險套
李多慧公開YT頻道收入！
白營釘孤枝15萬老壯人？作家揭現場：這才是綠怕的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女助教被控性侵未遂！傳訊「一直想跟你上床」　男學生崩潰

快訊／台中2歲男童異物哽塞一度失去意識！送醫治療

台北市街頭火爆鬥毆！林森北路口「2打1」　他倒地遭安全帽尻頭

桃園建管處加強107個工地巡檢　防建案年前搶工開挖致鄰損

緊鄰國2！桃園移工宿舍大火「恐怖濃煙竄天」　警消灌救中

新北2工程師買晚餐遭甩棍攻擊！失控男辯：他們看我一眼

快訊／國1新營段火燒車！大貨車起火停路肩　駕駛急逃生

恐怖畫面曝！北市27歲警鳴笛值勤　遭轎車攔腰撞「頭下腳上」噴飛

五股小貨車衝對向髮廊橫掃6機車　1輛騰空翻圈！驚悚視角曝

台東台11線轎車撞路邊車逃逸　開1公里再撞護欄！又是酒駕

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

館長高喊「賴清德放人」！　自曝比賽受傷：手舉不起來

女助教被控性侵未遂！傳訊「一直想跟你上床」　男學生崩潰

快訊／台中2歲男童異物哽塞一度失去意識！送醫治療

台北市街頭火爆鬥毆！林森北路口「2打1」　他倒地遭安全帽尻頭

桃園建管處加強107個工地巡檢　防建案年前搶工開挖致鄰損

緊鄰國2！桃園移工宿舍大火「恐怖濃煙竄天」　警消灌救中

新北2工程師買晚餐遭甩棍攻擊！失控男辯：他們看我一眼

快訊／國1新營段火燒車！大貨車起火停路肩　駕駛急逃生

恐怖畫面曝！北市27歲警鳴笛值勤　遭轎車攔腰撞「頭下腳上」噴飛

五股小貨車衝對向髮廊橫掃6機車　1輛騰空翻圈！驚悚視角曝

台東台11線轎車撞路邊車逃逸　開1公里再撞護欄！又是酒駕

劉德華香港演唱會傳鬥毆、有炸彈！　警方出動8次「全是假報案」

草屯鎮長補選！國民黨簡賜勝競選總部成立　韓國瑜等藍營大咖力挺

中壢運動中心SPA池「出現排泄物」！館方緊急公告：暫停開放消毒中

Sandy失眠整晚「爆哭求入睡」！　認精神崩潰陷焦慮：好狼狽

Nissan「N7中大型電動房車」量產版現身！大陸工信部送測曝光即將發表

女助教被控性侵未遂！傳訊「一直想跟你上床」　男學生崩潰

南消四大山上分隊、區公所　合辦2025金蛇獻瑞迎新春防火宣導

鋼鐵人差點27分大逆轉勇士　劉承彥超前三分功虧一簣

「4種鼻塞」別拖了！　醫警告：恐是腫瘤

快訊／台中2歲男童異物哽塞一度失去意識！送醫治療

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

社會熱門新聞

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

即／北市警員鳴笛衝現場遭撞飛送醫搶救

按摩妹「拒肉償」　慘遭臨時工凌虐性侵

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

即／台南雙載機車擦撞小貨車　夫妻雙雙不治

畫面曝！北市27歲警遭攔腰撞「頭下腳上」噴飛

即／高雄2男口角糾紛亮刀拚輸贏　1男命危　

新郎大陣仗迎娶！台南2億超跑車隊娶回美嬌娘

北市街頭火爆鬥毆！林森北路口「2打1」

花蓮女騎士自撞路樹亡　詭留「後照鏡」真相畫面曝

紅衣女徒步從台北要走回嘉義　今晨走上國道駕駛嚇壞

妻搞上牌友遭夫怒砍　他向小王求償卻吞敗

曾瑋中、郭婷筠台中車禍現場曝　計程車疑插隊

更多熱門

相關新聞

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

南韓大田某處商家廁所發生一起駭人聽聞的持刀性侵未遂案！一名年約20多歲的現役軍人意圖尋死，然而當他躲在廁所時，卻見到隔壁間有貌美的女性如廁，於是他爬過廁所隔間的隔板，持刀威脅對方發生性關係，霎那間廁所噴滿受害女性的鮮血，導致該名女性頭部重傷、耳朵傷口深可見骨，必須縫100針。

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

神棍猥褻性侵鄰居母女！上訴二審遭重判9年

神棍猥褻性侵鄰居母女！上訴二審遭重判9年

逼10歲妹來房間逞慾！狼兄遭判7年10月

逼10歲妹來房間逞慾！狼兄遭判7年10月

航空公司員工爆性侵！　趁學姐醉倒伸狼爪下場慘

航空公司員工爆性侵！　趁學姐醉倒伸狼爪下場慘

關鍵字：

助教性侵上床性侵未遂研究生

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

2000元刮刮樂突一堆人搶！他曝「1買法」中獎率超高

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面