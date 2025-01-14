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大陸 大陸焦點 特派現場

傳蔡奇被川普點名出席用意？　身為習親信握「大權」卻無威脅性

▲中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇主持大陸全國宣傳部長會議。（圖／翻攝央視）

▲外媒報導傳川普「指名」習近平的親信，中共政治局常委蔡奇參加美國總統就職大典。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／台北報導

美國總統當選人川普即將於本月20日正式就職，外界觀望中國將會派誰哪位高階特使觀禮。根據英國《金融時報》（Financial Times）日前報導，川普團隊「指名」中共中央政治局常委蔡奇出席。依照檯面上看的現況，蔡身為習的親信，掌握「大權」，可為黨傳達旨意，也為美方傳遞「實質性」建議。一方面，身兼數職的蔡雖然被重用，一切得看習的「授意」，看似權力越大，「實權」有限，也毫無「接班」威脅性。

根據英國《金融時報》（Financial Times）日前報導美國華府的消息，中國國家主席習近平將派遣高階特使赴美國參加新任總統川普的就職典禮，外傳可能是國家副主席韓正，或是外交部長王毅。不管是誰出席都是打破過去慣例，先前美國總統就職典禮，中國只派駐美大使代表出席。

該報導也引述多方消息人士指出，川普團隊內心人選不是韓正或王毅，而是「指名」中共中央政治局常委蔡奇，就美方看來蔡奇深受習重用，不但是親信，目前身兼黨內5要職，相較黨內其他同志，手握權力之大，僅次於習之下。但該消息指今未獲中方證實。

▲▼二十屆中央政治局委員，習近平、趙樂際、李強、王寧、蔡奇、丁薛祥、李希 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共二十屆中央政治局委員亮相，蔡奇排名第五 。（圖／記者任以芳攝）

根據中國官方公開資料顯示，蔡奇，男，漢族，1955年12月生，福建尤溪人，1973年3月參加工作，1975年8月加入中國共產黨，福建師範大學經濟法律學院政治經濟學專業畢業，在職研究生學歷，經濟學博士學位。現任中央政治局常委、中央書記處書記、中央辦公廳主任、中央和國家機關工委書記。

身為福建子弟的蔡奇，與台灣有很深淵源，2012年蔡奇於浙江省委常委、組織部長任內，曾在《財新網》博客發表訪台日記，透露自己去探視在高雄左營二舅，之後原文已被刪除。至於官場發展，蔡奇過去在福建、浙江與習近平共事長達20多年，被外界稱為「之江新軍」骨幹，做任何事幾乎使命必達。

2017年11月蔡奇於北京市委書記任內，北京大興發生19死惡火，之後官方宣布展開為期40天「安全隱患大排查大清理大整治專項行動」，在冬天驅離「低端人口」，引發爭議，蔡奇仕未受絲毫影響。之後又成功發展通州副都心規劃，把北京市政府在內等大量政府機關、學校遷至通州。

2020年大陸爆發疫情衝擊民生經濟，已故時任中國總理李克強於6月1日喊出「地攤經濟」，肯定小店與地攤才能活絡中國生機和就業機會，北京有不少攤商感到振奮，計畫推出夜間啤酒燒烤或小吃攤。不到五天，同年6月6日《北京日報》發出評論《地攤經濟不適合北京》，隨後官媒《央視》也跟進表態不支持。當時有外媒曾報導稱，疑似傳出蔡奇背後主導不認同「地攤經濟」，表面維護北京首都形象，實際執行習意志。

▲▼二十屆中央政治局委員，習近平、趙樂際、李強、王寧、蔡奇、丁薛祥、李希 。（圖／記者任以芳攝）

▲蔡奇在官場使命必達，深受習近平信任與重用 。（圖／記者任以芳攝）

2022年蔡奇成功舉辦北京冬奧，再次深得習信任與重用，仕途一路順遂。同年中共20大後，蔡奇晉升中央政治局常委，排名第5，陸續擔任中共中央書記處書記、中央辦公廳主任、中央和國家機關工委書記，一人身兼多職，在中國官場無前例可循，甚至被視為「中南海大內總管」。

蔡奇官場順遂，加上最新傳出川普團隊「點名」蔡奇出席總統就職典禮，足以顯示他在習面前夠份量，除了被重用與信任，身為「親信」的蔡奇不但能為黨傳達旨意，也可以幫美方有效傳達「實質性」對話，甚至可能一些建議權，但要說「接班」機率微乎其微。

從目前中國官場結構來看，習近平與其他6名政治局常委互動，很難看出有遵循鄧小平時期開啟的「集體領導」。去年中國全國人大會議通過「國務院組織法」修正案，被外界視為弱化國務院與國務院總理角色，隨著被取消總理記者會，「習李共治」留在已故總理李克強時代，現任總理李強聲量明顯削弱，明顯中南海的「南北院之爭」逐漸走向「黨強政弱」。

同樣情況反映在其他幾位政治局場常委，看似只有蔡奇活躍在檯面上，其他人幾乎「安靜」做事，但直到目前外界尚未看出習近平接班人浮出檯面。今年70歲的蔡奇即使是習的「親信」，看似有權，但「實權」有限，還是得由習近平「授意」，更何況「接班」毫無威脅性。

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