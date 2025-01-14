快訊／黃國昌宣布選民眾黨主席　曝3件要做的事：讓阿北回來感到驕傲

▲民眾黨代理主席黃國昌14日宣布參與黨主席補選。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨13日正式公告，將於2月15日以網路投票方式進行黨主席補選，從今（14日）開始至17日可線上報名，民眾黨代理黨主席黃國昌、前立委蔡壁如被視為可能人馬。黃國昌才剛於早上9時左右說自己會在適當時機宣布，上午10時便於臉書宣布參選，並說明3件要做的事。

黃國昌14日上午10時於臉書以「壯大台灣第三勢力，團結民眾堅定前行」發文宣布，「經過審慎的思考，我決定投入民眾黨黨主席的補選。『台灣的第三勢力是得來不易的火苗，對台灣民主未來的發展至關重要，絕對不能熄滅』，這是我與柯文哲一直以來共同的信念，對此我們堅定不移」。

黃國昌指出，自2023年11月16日與柯文哲同台宣布加入民眾黨之後，有機會與「阿北」數度深入討論台灣民主的進程與未來的挑戰，也因此越發堅決相信這條道路所指引的方向；如今因為當權者感受到威脅，而運用黨、檢、媒鋪天蓋地迫害柯文哲，甚至明目張膽地在法庭上要脅他辭去黨主席一職，顯然是以「消滅民眾黨」這個初扎根於台灣土地的進步力量為最大目的。

黃國昌提及，即便柯心中最關心的，並不是自己未來的命運，而是民眾黨與台灣的發展，但在面對這樣的挑戰時，柯也不得不暫時卸下這個他親手培育出來的、無比疼惜的政黨，用一個人的身體與意志，獨自對抗正在形成的新黨國機器，「在台灣民主法治遭受重創的時刻，我沒有事不關己的空間、更沒有畏懼退縮的權利」。

▲柯文哲、黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌說，民眾黨是一個很年輕的政黨，但它所乘載著的是這塊土地上的人民在歷史長河中，一代又一代、永不停歇追求公平正義的信念，這個信念的存續，才是今天台灣能夠昂首闊步所不可不具備的條件。

黃國昌透露，在前一次與柯文哲對談至夜深的討論中，他對自己的案情一字未提，心心念念的都是民眾黨的未來，多次叮囑「民眾黨以一人政黨起家，但不能以一人政黨持續。」柯文哲將這樣的信念貫徹在他的行動中，透過民眾黨的成長，從無到有地為台灣民主立下關鍵的里程碑，「現在這些責任，就輪到我們台灣民眾黨的同志們一起扛下。」

黃國昌也說明，在柯文哲因外力逼迫而餘下的黨主席任期內，認為這個政黨需要做到3件事，第一，延續柯文哲「開放包容」的精神，透過2026地方選舉，為台灣發掘更多適合共同引領社會踏實進步的領導者，讓人民親眼看見並且相信，民眾黨是一個兼具企圖心與理念，最與社會脈動貼近，並勇於為政見與願景負責的政黨。

黃國昌強調，第二、堅守民眾黨創黨以來、由下而上凝聚共識的草根精神，堅定民主與改革的原則，與台灣公民社會一同茁壯，「台灣是台灣人的台灣、不是民主進步黨的台灣」，民眾黨有無可迴避的歷史責任，節制過度膨脹的權力，站在人民的立場發聲。

第三，黃國昌說，必須接起柯文哲所開始的火種，持續不懈地構築台灣未來發展的藍圖，通過誠實的思辨、負責任的態度與理性、務實、科學的方法，團結更多台灣人民加入我們改革的行列。

最後，黃國昌提到，在這段柯文哲無法親自領導民眾黨的時間，「我將窮盡一切努力，義無反顧與民眾黨所有同志一起勇敢前進，攜手開拓台灣政治需要的改革與進步。同志們，我們一起努力，讓柯文哲回來時，為這個團隊感到驕傲。」