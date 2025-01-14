還原與蔡壁如2次見面細節！　王婉諭：可以救柯文哲的不會是我

▲時代力量黨主席王婉諭還原見蔡壁如的經過。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨立委蔡壁如13日自爆，為擴大民眾黨地方組織機會，所以「尋找外援」，不只找國民黨，連時代力量主席王婉諭都找，就算會讓黨內不高興，但應該要團結「敵人的敵人」。對此，王婉諭13日還原兩次見面細節，一次是為了邀請蔡參加「第三勢力興衰研討會」，另一次就是9月21日的研討會，完全沒談到柯案，更不要說什麼救援柯文哲。她也直言，可以救柯文哲的，不會是她，也不會是每天高喊司法迫害的民眾黨。

王婉諭表示，耳聞媒體報導說蔡壁如前立委來找過她，是為了要幫柯文哲找外援，所以要團結「敵人的敵人」。

王婉諭指出，自己特此澄清，她和蔡壁如在去年9月短暫見過兩次面，一次是為了邀請參加「第三勢力興衰研討會」，另一次就是9月21日的研討會當天。

王婉諭說，純粹是覺得蔡壁如見證了一黨興衰，也是同樣的原因，她也邀了吳崑玉大哥，還請姚人多老師來主持。另外部分媒體報導她們同台參加的台中地方創生論壇，事實上，根本沒碰到面。

王婉諭強調，在碰面的有限時間內，蔡壁如分享了一些立委經驗、對台灣政治的想法和民眾黨的困境，也確認研討會發表稿件的方向，但完全沒談到柯案，更不要說什麼救援柯文哲。時間地點都有紀錄，只有與台灣民主為敵的人才是她的敵人。

最後，王婉諭強調，畢竟大家都很清楚她對柯文哲的看法。可以救柯文哲的，大概只有柯文哲自己和辯護律師，不會是她，也不會是現在每天高喊司法迫害的民眾黨。

▼前立委蔡壁如13日接受《中午來開匯》訪問，透露她跟時代力量主席王婉諭見過面。（圖／《中午來開匯》提供）

