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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

若黃國昌表態選民眾黨主席　蔡壁如：溝通好就全力支持他

▲▼ 前立委蔡壁如 。（圖／記者崔至雲攝）

▲前民眾黨立委蔡壁如 。（圖／記者崔至雲攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨預計在2月15日進行黨主席補選，黨內各方勢力蠢蠢欲動，運作越趨檯面化。近期動作不斷的前立委蔡壁如今（14日）表示，「我沒有非選不可」，目前黨內要尋求團結氛圍，如果黨內有人願意出來承擔，「我覺得我應該是要極力支持」；她說，若與黃國昌溝通好了，會全力支持黃。

針對是否會登記黨主席補選？蔡壁如今（14日）接受中廣《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時說，目前黨內要尋求團結氛圍，「如果黨內有人願意出來承擔，我覺得我應該是要極力支持」，中央委員選舉已經登記了，黨主席這件事情還早，「大家要坐下來談，團結出一個人、最好是能夠團結出一個人，向社會展現民眾黨是團結的」。

「我沒有非選不可啊。」蔡壁如說，外界以為她辭了台中市府顧問就是要選黨主席，但其實沒有；她強調，辭職的理由雖然有點隨性，但其實真的不是為了選黨主席做考量，是不想讓盧市長覺得很麻煩。

王淺秋接著問，已經發訊息找黃國昌談一談未來黨內發展，但目前黃可能可能很忙、還沒有時間，未讀未回？蔡壁如說，「對，沒有，目前還是跟各個領袖談一談」，現在還是全台走透透，不一定是中央黨部，那天在111現場碰到秘書長周榆修，也跟他講請他留30分給她，「各部分我都願意去做溝通，最重要是討論一下2026民眾黨到底要怎麼存活下來？這對我來講比較重要」。

蔡壁如說，當時周榆修也說好，但因為大家可能都很忙，「一樣，尋求...，我還是可以拜會其他大老、領袖」。她說，王婉諭已經拜會完了，傅崐萁則是剛好，第三黨、小黨一定要尋求外援，團結所有可以團結的力量，雖然有些人有誤解，但她認為要儘量去化解分歧、儘量尋求外援，「不管人家願不願意支持，我們禮數到了，他總不好意思打臉我」，過去幾個月時間把全台各方意見領袖，國民黨、民進黨、小黨等，都一個一個拜會。

至於若黃國昌確認宣布參選黨主席，是否溝通好了，就會全力支持他？蔡壁如說，「溝通好了，我就全力支持他，不會參選，講過的話一直都沒有變」。

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