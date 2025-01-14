救柯文哲「一定要藍白合」！館長預言2028：民進黨下台一半抓去關

▲館長陳之漢出席民眾黨「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨11日舉行「111釘孤枝」遊行，號召小草們上街，怒吼「還我司法正義」，館長陳之漢也現身會場支持，為到場的支持者加油打氣。他12日在直播中再度談及對民眾黨前主席柯文哲羈押案的看法，強調2028年選舉必須支持藍白合，寧願讓國民黨執政，然後讓整個民進黨「一半被抓去關」。

柯文哲因京華城、政治獻金案法院裁定繼續羈押禁見，民眾為此號召「111釘孤枝」活動，抗議司法不公、高喊「賴清德放人！」館長陳之漢也現身力挺。他12日在直播中談及此事，表示柯文哲的事件未來將會發酵，「現在不放他…多關他，大家只會肚爛（生氣）」。

館長認為，國民黨除了立法院長韓國瑜，50幾席的立委加起來網路聲量還沒他一個人多，國民黨沒有年輕族群支持，「網路又做得很爛」，跟民進黨沒辦法比，因此要救柯文哲，2026年選舉一定要支持藍白合，「不然我跟你講，你看不到柯文哲」、「如果你是真的希望柯文哲被放，不這樣做不行」。

館長直言，民進黨做到這種地步，再讓民進黨贏未來真的看不到柯文哲，選舉跟對手差一票也是輸，因此他寧願把票投給國民黨，在2028年政黨輪替時一吐惡氣，到時就會有更多人去土城看守所，「我2023年就講過，他們（民進黨）輸了，整個民進黨一半要去關」，