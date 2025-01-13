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鄭淑心想以死謝罪　爆柯文哲「竊國賣國」：2015年密集找習近平對口

▲▼鄭淑心於臉書上傳11分20秒影片，爆料柯文哲2015年積極尋找中國國家主席習近平的對口。（圖／翻攝自Facebook／鄭淑心）

▲鄭淑心於臉書上傳11分20秒影片，爆料柯文哲2015年積極尋找中國國家主席習近平的對口。（圖／翻攝自Facebook／鄭淑心）

記者袁茵／台北報導

醫師許富舜日前爆料，柯文哲2014年曾將政治獻金直接帶回家；柯文哲2014年競選台北市長的募款執行長鄭淑心也說，有人反映沒收到捐款收據，最終2人皆被柯妻陳佩琪提告。鄭淑心13日加碼爆料，柯文哲2015年為了雙城論壇，想接觸中共國家主席習近平的對口，找上雲林鎢鋼大王廖萬隆，後來又透過威京集團主席沈慶京牽線到奧會主席吳經國，「柯文哲不只竊國還賣國」，自己痛心至極，想以死謝罪。

鄭淑心13日傍晚自錄11分20秒影片，並且在臉書發文表示，「柯文哲你不是雍正，我不是呂四娘，無法一命抵一命的回擊。面對柯文哲在台灣擁有8席立委第三大黨的提告，我早已卸甲歸田，勢單力薄，就只能以自殺式的回應，以死謝罪，讓大家知道史上最大政治詐騙犯柯文哲的真面目。」

鄭淑心透過影片提到，2014年民進黨有些人也想選台北市長，包括顧立雄、姚文智，後來研擬出一套方案，就是民進黨先做民調，民調結束後再跟柯文哲PK民調；但2014年5月1日時，政治獻金才剛出來沒多久，柯文哲就發現，各個團體都給了一些帳單，民進黨初選還沒結束，自己就已經負債700萬元。

▲▼鄭淑心於臉書上傳11分20秒影片，爆料柯文哲2015年積極尋找中國國家主席習近平的對口。（圖／翻攝自Facebook／鄭淑心）

鄭淑心提及，當時自己跟柯說「700萬還好，就認賠殺出，我們想辦法幫募款」，所以開始幫柯文哲比較密集性做募款活動，而柯文哲自稱「深綠」又當前總統陳水扁醫療小組召集人，當時獲得很多台派、民進黨各派系的人支持，出錢出力。

鄭淑心指出，沒想到2014年柯文哲當選後，2015年因為有雙城論壇，柯文哲就密集開始想接觸中共國家主席習近平的對口，「他就有一天借我們凱校（凱達格蘭學校）辦公室，說要見一個雲林人，當時剛好是假日，我還特別來辦公室，而他跟一個雲林人單獨在貴賓室裡面談。」

鄭淑心稱，當時自己不以為意，以為雙方就是聊聊，直到去年1億2000萬豪宅爆發後，自己才知道這個雲林鎢鋼大王廖萬隆，曾做過廈門副市長，跟習近平很熟，且習近平上位後，還邀廖萬隆爬山，「我才知道說，哇！他真的有找到習近平的對口。」

鄭淑心透露，自己跟商界友人提到這件事時，商界友人稱「廖萬隆小咖」、「出手不是很大方」，「真正大方的是（威京集團主席）沈慶京的一個友人，就是奧會主席吳經國，他才是真正跟習近平的直接對口。」而2018年沈慶京可在雙城論壇坐主桌的原因，就是因為幫柯文哲做習近平的牽線主要重要人物。

隨後，鄭淑心談到2024年立法院長正副院長選舉等事，以及立法院3黨狀況，痛批「讓我們很痛心，台灣民主憲政在藍白合作之下毀憲亂政！」

鄭淑心強調，「我們以前挺柯文哲，是挺他清廉、公開透明，後來就看他一屁股爛帳，然後金流亂七八糟，然後什麼錢都拿，這個是我們要支持的柯文哲嗎？柯文哲不只竊國還賣國，讓國家毀憲亂政，然後踐踏司法，讓我痛心至極，我很想以死謝罪，當然也是沒什麼辦法，只能把這個柯文哲真實的面貌講給大家聽。」

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