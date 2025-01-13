三重光興段公辦都更動土　侯友宜祈福工程順利

▲侯友宜盼透過公辦都更，提供市民優質居住環境。（圖／新北市財政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（13日）舉行「三重區光興段1008地號等17筆土地公辦都市更新案動土典禮」，市長侯友宜表示，市府透過公私合作推動都市更新案，重建三重消防分隊廳舍改善消防人員勤務空間，並規劃公益空間設置公共托育中心，提供市民優質居住環境。

侯友宜指出，本案基地面積約646坪，基地內原為三重消防分隊廳舍，因屋況老舊且缺乏防災防震機能，經市府評估決定以公辦都更方式，興建1 棟地上17層及地下4層住宅辦公大樓，包含三重消防分隊廳舍、公共托育中心約223坪及住宅單元等，期望工程順利如期如質完工。

▲三重區光興段1008地號等17筆土地公辦都市更新案13日開工動土。

財政局說明，本案位於三重區文化南路，鄰近捷運台北橋站及光興國小，交通便捷且有良好發展潛力。市府透過公開評選機制選出川悅建設股份有限公司擔任實施者，全案於2024年8月取得建造執照，2025年1月動工。

更新後建物將導入銀級綠建築及銀級智慧建築設計，並退縮保留6公尺人行道設置空間，作為都市防災緩衝地帶，未來消防分隊廳舍也會在原址繼續為民服務，守護地區安全。