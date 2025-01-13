員林市長游振雄驟逝不補選！已退休民政處長代理　1／15日佈達

▲前民政處長賴致富將代理員林市長。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市長游振雄1月11日清晨因病辭世，由於市長任期已過半，不須辦理補選，縣府依據地方制度法第82條規定，由縣府指派民政處已退休前處長賴致富代理市長職務處理市政，由於他曾在員林市公所擔任6年主任秘書，熟悉行政事務等等方面，是最適當的人選，將於15日(星期三)到任。

賴致富在前員林市長張錦昆任內擔任6年主任秘書，游振雄當選後，進入縣府任職，去年3月16日，從彰化縣政府民政處長退休，雖然他是埔鹽女婿，但生活圈仍員林市為主，游振雄驟逝，再獲縣長王惠美徵詢委以重任，回到熟悉的員林市公所。

縣府表示，彰化縣員林市長游振雄因病過世，所遺留之市長任期不足兩年，依據地方制度法第82條規定，由縣府指派民政處已退休前處長賴致富代理市長職務處理市政，其亦曾任多年員林市公所主任秘書，通盤考量代理人學經歷、領導能力、公務行政經驗等因素後，為最適當之人選，以持續推動員林市建設與發展，確保市民的最大福祉。

▲前民政處長賴致富將代理員林市長。（資料圖／縣府提供）

游振雄人稱「大雄」市長，是名健力國手，在地方深耕服務逾30年，曾連任5屆縣議員(第14至18屆議員)、中華民國拔河協會理事、彰化縣體育會健力委員會總幹事、員林獅子會第44屆會長、台灣彰化農田水利會第3屆會務委員、員林市三聖宮第4屆主任委員，2018年轉戰員林市長，推動「一里一社區」，全市意外身故保險，開辦幸福卡、幸福巴士、提高敬老禮金、新生兒營養津貼，及多項友善建設，高票順利連任，辭世消息傳出，