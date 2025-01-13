轎車暗夜撞斷路燈翻覆畫面曝　女駕駛疑恍神釀禍幸運只受輕傷

▲彰化線西鄉女駕駛恍神撞斷路燈翻覆。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣線西鄉中山路於今日(13日)清晨發生一起驚險車禍，一輛轎車不明原因衝撞中央分隔島，強大的撞擊力道導致路燈應聲斷裂，車輛隨即翻覆，四輪朝天。議員賴清美也前往現場關切，她表示，所幸39歲女駕駛人自行脫困輕傷送醫，同時在個人臉書提醒用路人行經該路段時務必減速慢行，以確保自身及其他用路人的安全。

這起案件發生於今天清晨4點多，天還未亮，消防局接獲報案後立即派遣救護人員趕抵現場。到達現場發現39歲的女駕駛已自行爬出車外，意識清醒，僅臉部擦傷。救護人員隨即為她清洗傷口、包紮止血，並提供保暖及心理支持等處置後，送往彰濱秀傳醫院治療，無生命危險。

▲台電前往修復路燈。（圖／賴清美提供）

警方初步調查，當時該名女駕駛沿中山路北往南方向直行，向警方自稱因恍神自撞分隔島後翻車，車頭保險桿受損、翻車導致車頂凹損，所幸自行爬出車外，意識清醒，無生命危險，多處擦挫傷受傷，送彰濱秀傳醫院治療，酒測值為0。

事故原因目前仍在調查釐清中。但因為路燈遭撞斷，影響來往人車通行，警方到場協助交管，台電工程車已於上午抵達現場進行搶修作業。

▲彰化線西鄉女駕駛恍神撞斷路燈翻覆。（圖／消防局提供）