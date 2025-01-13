花2千元買226人身份偽造郭董連署書　4寶爸甩鍋同夥下場曝

▲4寶爸花2000元買人頭戶製作連署書。（合成圖／翻攝自中選會）

記者唐詠絮／彰化報導

鴻海集團創辦人郭台銘為了參選總統，去年發動連署，引發多起違反選罷法及洩漏個資案，1名陳姓4寶爸去年因涉詐欺案遭逮，檢警查出他花2000元向另一名陳男(化名大雄)買226人身份證明偽造連署書，還將犯行甩鍋給同夥，其中有114名連署人遭冒用，彰化地院審結，依涉非法利用個人資料罪，判處9月徒刑。

依據判決書內容，2023年10月16日晚間近10點，陳男以2000元代價向大雄購買200組檔案，並提供統一超商代收款繳費條碼，要朱男付2000元給大雄。大雄收到錢後將226人個資(部分同時含有全民健康保險卡正反面照片、金融機構帳戶存摺照片、金融卡照片、汽車駕駛執照照片)，傳檔案名稱「总」給陳男，冒名偽造連署書。

彰化縣警察局刑警大隊偵查第四隊員警當證人出庭，當時陳男因為詐欺案在彰化被抓，之後做完筆錄，當時適逢大選期間，問陳是否有在做郭台銘連署書、假連署書，或用錢去買連署書，陳男說他記得好像有人在賣身分證，他就拿出手機對話記錄跟照片，說是被告朱男做的。檢警從中查出有114人連署身分已經遭到冒用。

陳男在庭訊中，矢口否認有何違反個人資料保護法及行使偽造私文書等犯行，喊冤緊咬是朱男所為，是朱男說要收購身分證，才要他從Telegram軟體帳號內尋找有加入灰色地帶的群組，「就是騙人的群組，應該可以幫到他，讓他收購身分證」，朱再用自己的手機登入使用，當時不知道收購身分證這麼嚴重。

朱男審理時向法官供稱，當時陳男要他持使用代碼繳費，不會顯示繳費項目，只知道當天是幫陳男去繳星辰Online遊戲網站點數2000元，「我之前幫他繳遊戲點數費用大概4、5次，錢有還我一部分」，但本案這筆2000元，因為陳男說很急，沒有還我」，強調去超商繳費時，只知道是要繳錢而已。

法官審酌被告陳男夥同不明身分成年人，未經他人同意無故蒐集、利用他人個人資料偽造前述連署書，不但損害告訴人、被害人權益，並危害國家選舉制度之公平與正確性，依涉非法利用個人資料罪判處9月徒刑。全案可上訴。