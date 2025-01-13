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呼籲正視歷史問題！日本外相岩屋毅抵首爾　與南韓外長趙兌烈會談

▲▼日本外務大臣岩屋毅13日訪韓，與南韓外交部長趙兌烈進行會談。（圖／達志影像）

▲日本外務大臣岩屋毅13日訪韓，與南韓外交部長趙兌烈進行會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，動用軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，最後遭到國會彈劾。此後，南韓政局動盪長達1個多月，至今仍未平息。在此之際，日本外務大臣岩屋毅今（13）日起程訪韓，與南韓外交部長趙兌烈進行會談，預計將獲南韓「代理總統」崔相穆接見。

根據《日本放送協會》、《韓聯社》，在南韓政局持續動盪不安之際，日本外務大臣岩屋毅13日抵達南韓首爾，展開2天1夜的訪韓行程，先是前往位於首爾市銅雀區的國立顯忠院（相當於我國忠烈祠）參謁，之後便前往南韓國會，獲得南韓國會議長禹元植接見，針對日韓歷史問題進行討論。

▲▼日外相岩屋毅13日參謁南韓國立顯忠院。（圖／達志影像）

▲▼日外相岩屋毅13日參謁南韓國立顯忠院。（圖／達志影像）

▲▼日外相岩屋毅13日參謁南韓國立顯忠院。（圖／達志影像）

隨著今年迎來日韓外交關係正常化60周年，禹元植向岩屋毅強調支撐日韓關係發展的3大支柱，分別為經濟合作、東北亞和平穩定、治癒歷史傷痛，「（韓日）兩國共享民主主義、市場經濟、法治主義之普世價值，在經濟與國防安全，乃至於全球議題上，是追求共同利益的合作夥伴。」

禹元植呼籲日本正視歷史問題，「無論何種關係，都不能單靠其中一方維持讓步！只有當日本政府願意正視歷史問題，韓日兩國關係才能以更穩定的姿態朝向未來發展。」

岩屋毅回應，表示日韓兩國是分享共同價值與原則、且在國際議題上互相合作的夥伴，「如今國際社會的秩序正在動搖，北韓（朝鮮）向烏克蘭戰場派兵，此時歐洲與亞洲的國防安全正緊密牽動著。為了解決各種國際議題，日本與韓國、美國必須共同合作。」

▼南韓外交部長趙兌烈。（圖／達志影像）

▲▼南韓外交部長趙兌烈。（圖／達志影像）▲▼日本外務大臣岩屋毅。（圖／達志影像）

▲日本外務大臣岩屋毅。（圖／達志影像）

隨後，岩屋毅前往南韓外交部，與趙兌烈進行日韓外交會談，並於會後出席聯合記者會。南韓強調，未來將會維持先前一貫的對日政策；至於日本則是強調，重視日韓關係發展。

趙兌烈也在會中表示，雙方一致同意持續發展韓日關係，在經濟安保、先進科學技術、人員交流等方面強化合作。趙兌烈也透露，針對北韓發展核武導彈、北韓派兵等俄朝非法軍事合作，韓日兩國皆表達強烈擔憂。另外，趙兌烈也提到兩國之間的歷史問題，包括去年日本新潟縣佐渡礦山追悼儀式，韓日兩國未達成共識。

據悉，岩屋毅明（14）日將獲南韓「代理總統」崔相穆（經濟副總理兼企劃財政部長）接見。

 ►打破慣例！日外相岩屋毅將出席川普就職典禮　針對關稅議題開嗆

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