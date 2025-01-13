　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆春節防火不鬆懈　消防局籲全民攜手共築安全防線

▲基隆消防局籲全民共築安全防線。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市消防局推動「防火三步驟」：瓦斯、熱水器、煙火安全守則。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升春節期間公共安全意識，基隆市消防局於今（13日）舉行「春安防火座談會」，邀請液化石油氣業者、熱水器安裝商及爆竹煙火販售業者參與。會議總結過去一年消防成果，並規劃未來安全工作的重點方向。值得一提的是，基隆市在113年於液化石油氣、熱水器及爆竹煙火相關事故方面達成「零事故」的佳績，展現市府與業者的共同努力，也反映市民防火意識的明顯提升。

基隆市消防局長游家懿在會中表示，「安全無小事，防患於未然是我們的使命與責任。」他感謝業者的配合，強調未來將持續推動安全措施，致力於營造更安全的居住環境。他指出，從正確使用瓦斯設備的宣導到提醒市民選購合格煙火產品，每一項細節都關乎生命與財產安全。他特別提醒，春節期間家家戶戶準備年菜及施放煙火是習俗，但歡慶之餘務必做好防火準備，確保全體市民平安迎接新年。

根據基隆市消防局統計，113年全市發生107件火災事故，較112年減少8件，顯示安全宣導已產生成效。然而，火災事故主要集中於下午3時至6時，且多因電氣因素引發，占比34%；其次為爐火烹調引發，占比14%。游家懿強調：「雖然火災事故減少，但高風險時段及電氣火災仍需特別警惕。」他呼籲持續深化安全推動，力求實現零火災目標。

▲基隆消防局籲全民共築安全防線。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市消防局長游家懿致詞。

因應今年春節9天連假，基隆市消防局已提前展開危險物品儲存、銷售及營業場所的安全檢查，重點針對液化石油氣設備、熱水器安裝及爆竹煙火販售業者的安全管理措施。消防局火災調查科呼籲業者加強自主管理，並主動向顧客宣導正確使用瓦斯設備的重要性，如避免將熱水器安裝於密閉空間，以降低一氧化碳中毒風險。針對購買煙火的市民，業者也應提醒選購合格產品及安全施放方式。

會中，消防局火災調查科提出「防火三步驟」，作為市民防災指南：1. 正確使用瓦斯設備：定期檢查管線是否老化或洩漏，並選購合格產品。2. 確保熱水器通風良好：避免安裝於密閉空間，預防一氧化碳中毒。3. 購買合格煙火產品：選擇合法販售產品，並指導孩童於安全範圍內施放。游家懿表示，「這三步驟雖然簡單，但若能確實落實，可大幅降低火災事故風險。」他期望市民能將其納為日常防火準則，守護家人安全。

此外，消防局提醒春節期間注意事項：1. 避免長時間使用電器：使用後記得關閉電源。2. 家中常備滅火器：熟悉其使用方法。3. 教導孩童防火知識：學習遇火災時的應變及逃生方法。游家懿最後強調，「安全無假期，平安是最大的福氣。我們將持續攜手業者推動更多安全宣導活動，期待全民參與，共同打造安全幸福的城市，讓每個家庭都能平安過年。」

▲基隆消防局籲全民共築安全防線。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►邱軍撞人前餐酒館聚餐！闆娘曝「衰被波及」：根本不認識他

►撞死運將稱以為石頭！家屬批邱軍沒常識　怒嗆肇逃「是不是人啊」

►撞擊畫面曝光！邱軍撞死計程車運將　警通知到案竟喊：很忙

►基中清寒生台大清大雙上榜　家中漏水「擺滿水桶」他苦讀圓夢

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
哥哥目擊妹遭性騷　作證：阿伯摸妹妹尿尿的地方
男生誇人用「1形容詞」遠勝於漂亮！一票點頭：女孩才會誤會
快訊／郭哲敏4hrs就搬2億交保　檢方不服要抗告
三上悠亞沖繩脫了！超兇上圍「半邊外露」濕身解放泳裝
鬼鬼神隱半年生子！　郭靜嚇到：她很勇敢
輝達總部址定「南港調車場」？台鐵：已有國際房仲來接洽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

員林市長游振雄驟逝不補選！已退休民政處長代理　1／15日佈達

2025新年伊始　張善政小內閣2局處人事異動

基隆春節防火不鬆懈　消防局籲全民攜手共築安全防線

基隆春節敬軍　謝國樑慰問國軍官兵表達感謝

新春除舊佈新！基隆春節垃圾清運時間一次看

逆境向上！基中王辰瀚錄取台大清大　基隆市府頒獎學金

屏東熱帶農業博覽會25日登場　農業+設計藝術結合展現創新成果

屏東縣114年度國民中小校長甄選　國中錄取3人國小8人

集創能、儲能和節能三大技術　中央大學「白色能源屋」開箱

寒冬送暖！台東知名伴手禮業者贈禮+應急紅包給植物人阿緯

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

【太有味道了！】上廁所無聊帶遊戲機邀隔壁對戰XD

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

員林市長游振雄驟逝不補選！已退休民政處長代理　1／15日佈達

2025新年伊始　張善政小內閣2局處人事異動

基隆春節防火不鬆懈　消防局籲全民攜手共築安全防線

基隆春節敬軍　謝國樑慰問國軍官兵表達感謝

新春除舊佈新！基隆春節垃圾清運時間一次看

逆境向上！基中王辰瀚錄取台大清大　基隆市府頒獎學金

屏東熱帶農業博覽會25日登場　農業+設計藝術結合展現創新成果

屏東縣114年度國民中小校長甄選　國中錄取3人國小8人

集創能、儲能和節能三大技術　中央大學「白色能源屋」開箱

寒冬送暖！台東知名伴手禮業者贈禮+應急紅包給植物人阿緯

吃魚「1行為」不要做！醫PO驚悚照　網嚇歪：被鯁3次了

AI晶片需求旺盛　外媒看好台積電第四季獲利激增58%

詐騙同夥被逮賓士男駕車落跑　勇警迅速攔截拔搶壓制逮捕

員林市長游振雄驟逝不補選！已退休民政處長代理　1／15日佈達

土洋對作！外資狂倒鴻海　八大行庫逆勢買超

2025新年伊始　張善政小內閣2局處人事異動

借住釣友家竟猥褻小二女兒　哥哥作證：阿伯摸妹妹尿尿的地方

法官給12天根本多餘！郭哲敏4hrs就搬2億交保　檢方不服要抗告

鄭淑心想以死謝罪　爆柯文哲「竊國賣國」：2015年密集找習近平對口

三觀超正三大星座！TOP 1簡直「人間清醒」確立觀念就不會受影響

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

地方熱門新聞

台南40年老屋搖身一變成網紅咖啡店

草屯鎮長國民黨候選人簡賜勝競總成立

南消四大山上分隊、區公所合辦金蛇獻瑞迎新春防火宣導

2025桃園年貨大街活動　封街資訊一次看

年前衝刺　花蓮振興券再加碼年前採購再省一筆

台東關山幸福蘿蔔季　週休假日上下場吸引親子同樂

草屯鎮長補選！綠營總動員陪蔡銘軒掃街

台南市藥師節表揚全民健保藥事照護計畫卓越藥師

海大培育應用型專業人才　展現海洋科研與教育領先

60歲才成畫家！後山才女陳文珍葫蘆墩文化中心推油畫個展

新北蘆洲長安機械停車場改建　力拚2026年9月完工

南消第五大隊強化人員自我防護技能RIC種子訓練雙進化！

雲林元長鄉新建公所落成啟用

赤山龍湖巖捐贈住警器造福台南六甲守護弱勢居家安全

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

日男潛水耳膜破裂溺斃　判賠2千萬創紀錄

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

台股狂殺500點揪元兇！法人：美國經濟數據太好　壓縮降息空間

「2職業」最不易因阿茲海默症死亡！900萬人研究認證

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

樂天女孩8人畢業「官方名單曝光」

中居正廣出手摸宮澤理惠！木村拓哉「1動作護花」

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

【太有味道了！】上廁所無聊帶遊戲機邀隔壁對戰XD

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面