基隆春節防火不鬆懈　消防局籲全民攜手共築安全防線

▲基隆市消防局推動「防火三步驟」：瓦斯、熱水器、煙火安全守則。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

為提升春節期間公共安全意識，基隆市消防局於今（13日）舉行「春安防火座談會」，邀請液化石油氣業者、熱水器安裝商及爆竹煙火販售業者參與。會議總結過去一年消防成果，並規劃未來安全工作的重點方向。值得一提的是，基隆市在113年於液化石油氣、熱水器及爆竹煙火相關事故方面達成「零事故」的佳績，展現市府與業者的共同努力，也反映市民防火意識的明顯提升。

基隆市消防局長游家懿在會中表示，「安全無小事，防患於未然是我們的使命與責任。」他感謝業者的配合，強調未來將持續推動安全措施，致力於營造更安全的居住環境。他指出，從正確使用瓦斯設備的宣導到提醒市民選購合格煙火產品，每一項細節都關乎生命與財產安全。他特別提醒，春節期間家家戶戶準備年菜及施放煙火是習俗，但歡慶之餘務必做好防火準備，確保全體市民平安迎接新年。

根據基隆市消防局統計，113年全市發生107件火災事故，較112年減少8件，顯示安全宣導已產生成效。然而，火災事故主要集中於下午3時至6時，且多因電氣因素引發，占比34%；其次為爐火烹調引發，占比14%。游家懿強調：「雖然火災事故減少，但高風險時段及電氣火災仍需特別警惕。」他呼籲持續深化安全推動，力求實現零火災目標。

▲基隆市消防局長游家懿致詞。

因應今年春節9天連假，基隆市消防局已提前展開危險物品儲存、銷售及營業場所的安全檢查，重點針對液化石油氣設備、熱水器安裝及爆竹煙火販售業者的安全管理措施。消防局火災調查科呼籲業者加強自主管理，並主動向顧客宣導正確使用瓦斯設備的重要性，如避免將熱水器安裝於密閉空間，以降低一氧化碳中毒風險。針對購買煙火的市民，業者也應提醒選購合格產品及安全施放方式。

會中，消防局火災調查科提出「防火三步驟」，作為市民防災指南：1. 正確使用瓦斯設備：定期檢查管線是否老化或洩漏，並選購合格產品。2. 確保熱水器通風良好：避免安裝於密閉空間，預防一氧化碳中毒。3. 購買合格煙火產品：選擇合法販售產品，並指導孩童於安全範圍內施放。游家懿表示，「這三步驟雖然簡單，但若能確實落實，可大幅降低火災事故風險。」他期望市民能將其納為日常防火準則，守護家人安全。

此外，消防局提醒春節期間注意事項：1. 避免長時間使用電器：使用後記得關閉電源。2. 家中常備滅火器：熟悉其使用方法。3. 教導孩童防火知識：學習遇火災時的應變及逃生方法。游家懿最後強調，「安全無假期，平安是最大的福氣。我們將持續攜手業者推動更多安全宣導活動，期待全民參與，共同打造安全幸福的城市，讓每個家庭都能平安過年。」