為何苗栗1.3℃「台北卻有12.4℃」？　吳聖宇：「1原因」讓溫度降不下去

▲氣象署針對20縣市發布低溫特報。（示意圖／方萬民攝）

圖文／CTWANT

今（13日）受強烈大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻，氣象署針對20縣市發布低溫特報，全台最低溫1.3℃更出現在今晨的苗栗三灣，然而與此同時台北卻僅有12.4℃。對此，氣象專家吳聖宇解釋，最主要是偏東風的影響，導致台北盆地內仍有較強的風力，導致近地面層在空氣不斷混合的作用下，輻射冷卻作用無法正常進行，溫度就沒有辦法往下降。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今在臉書粉專《天氣職人-吳聖宇》發文解釋，受到雲層散開後顯著的輻射冷卻作用加乘影響，今天清晨在西半部普遍有極低的溫度發生，溫度最低的地方還是在輻射冷卻最明顯的苗栗、新竹縣丘陵地區，苗栗三灣大河出現1.3度的低溫、新竹峨嵋2.1度、新竹寶山2.7度、苗栗造橋2.8度、苗栗頭屋2.9度，都是低於3度的溫度，另外在西半部普遍低溫都在8度以下，可說是非常強的輻射冷卻低溫。

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然而，吳聖宇續稱，同一時間台北站的低溫只有降到12.4度，剛好達到強烈大陸冷氣團的標準。他解釋，最主要是偏東風的影響，導致台北盆地內仍有較強的風力，持續有觀測到4至5級的陣風出現，導致近地面層在空氣不斷混合的作用下，輻射冷卻作用無法正常進行，溫度就沒有辦法往下降，因此輻射冷卻作用發生的條件除了雲層要少之外，風力也必須要夠小，才能夠順利讓低溫出現。

吳聖宇也表示，雖然清晨的溫度很低，但是今天白天起這波強烈大陸冷氣團就要減弱了，地面冷高壓中心已經逐漸要從長江口東移出海，台灣附近風向逐漸轉偏東風，冷空氣將明顯減緩，加上環境水氣持續偏乾，白天大部分地方都將是陽光普照的天氣，因此白天的溫度預估都會有明顯上升的機會，北部、東北部還有花蓮一帶白天高溫將來到19至20度，中部、南部以及台東地區的高溫則有21至24度，在陽光下的感受會較為溫暖一些，但是在陰影處或是有風吹來的時候，體感還是會冷冷的。

值得注意的是今晚到明天（14日）清晨，吳聖宇說明，雖然冷空氣已經減弱，但是受到輻射冷卻作用影響，各地空曠地區仍可能有6至8度左右低溫發生的機會，跟今天白天相比，日夜溫差的變化非常大，提醒早出晚歸的朋友務必要注意。

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