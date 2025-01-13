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都病了？德國人請病假天數創新高！　老闆們聘「病假偵探」抓

德國人請病假天數創新高！ 老闆們聘請「病假偵探」抓假病假

▲德國經濟面臨諸多挑戰，包括製造業產能放緩和出口需求疲軟，加上勞工病假率過高，影響整體經濟表現。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

德國人都病了？長期作為德國經濟重要驅動力的製造業，由於高能源價格、勞動力短缺和繁瑣的官僚體系而苦惱，如今員工請病假也成了另一個令老闆擔憂的因素。由於勞工病假率過高，影響整體經濟表現。這個現象，更讓外界將德國貼上「歐洲病夫」的標籤，然而，這對私家偵探來說，這對他們的業務卻是一件好事。

據《金融時報引》述根據德國最大的公立健康保險公司TK的數據，2023年德國勞工因病缺勤天數平均達到19.4天，另據經濟合作暨發展組織（OECD的數據顯示，德國人2023年因病平均缺勤 6.8%，比法國、義大利和西班牙等其他歐盟國家更嚴重。

據報導，德國員工愛請病假，部分原因是新冠疫情期間首次引入的系統，允許症狀較輕的患者，透過從醫生那裡獲得診斷書請假，但這種方式等於為不想上班的員工開大門，從數據來看，未來病假天數還會進一步上升，因此一些企業呼籲廢除這個系統。不過在這之前，要如何有效防堵員工找藉口「破病請假」，那就是企業要找來私家偵探來做調查。

先前，特斯拉德國廠員工就因超高病假率，引發執行長馬斯克的關注，還派出高層敲響缺勤員工家的大門，以查證病假是否屬實的消息還曾登上新聞頭條。不少企業為了類似狀況發生，於是就請來私家偵探來調查。

根據《詢問者報》(Inquirer)等外媒、引述了私家偵探馬庫斯（Marcus Lentz）說法，許多企業請私家偵探調查涉嫌請假病假的員工，而他的公司，每年收到的這類請求已增至1200件，業績是幾年前的兩倍，「如果有人1年中請病假30天、40天，有時甚至多達100天，那麼在某種程度上，他們對雇主來說就是根本沒有生產力」。

據馬庫斯透露，許多員工長時間假裝生病，實際上是兼職其他工作，例如幫助妻子做生意，或是請長期病假來進行房屋翻修，雖然企業聘用偵探的成本高昂，但在經濟困境日益嚴峻的情況下，企業可利用調查結果，解僱生產力極低的員工，「業者們表示，經常請病假的人都不會為我們創造利潤，他們必須走人」。

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