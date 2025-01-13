小北百貨驚見「籠蛇籃」！超強佈置8萬人狂讚：店員櫥窗設計系？

▲小北百貨的「籠蛇籃」創意造景。（圖／翻攝FB／爆廢公社）

圖文／CTWANT

經營店面，商家往往會隨著節日變化進行布置。本土生活百貨品牌「小北百貨」屏東東港店去年聖誕節才因為用塑膠椅堆放的「敷衍系聖誕樹」躍上版面；近日，同家店面再度因應蛇年新氣象，在店門口擺出裝置藝術「籠蛇籃」，吸引近8萬名網友按讚，近2000人分享。

本月10日，一名網友在臉書粉絲專頁「路上觀察學院」分享小北百貨東港店的店員創意造景，只見店員用店內的紅色洗衣籃層層堆疊，排列出一條栩栩如生的巨大紅蛇造景，不僅外觀栩栩如生，顏色還特別吉祥喜慶。網友寫道：「上次的聖誕樹椅子，這次又有新的作品。小北百貨洗衣籃蛇年行大運！創意無限！」

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店員了不起的創意擺設，短短2天吸引近8萬名網友點讚，近2000位網友分享。大家紛紛開心大讚：「去小北面試的第一關，就是用商品擺出藝術裝置是吧？」「小北百貨臥虎藏龍」、「這比花人民血汗錢，做一些所謂高級裝置藝術，強了不只一萬倍！」「我懷疑設計者之前是百貨公司的櫥窗設計師！」

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