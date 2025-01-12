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2陸女遊客等紅燈「站錯方向」遭日本電車撞亡　當地人認：設計危險

文／CTWANT

近日，日本兵庫縣神戶市發生一起鐵道交通意外。2名20多歲的中國籍年輕女遊客，疑似不熟悉當地道路規劃，在等待紅路燈時，竟意外站在平交道內側鐵軌上，後遭到行駛中的電車撞擊，雙雙身亡。日媒訪問當地居民，不少人指出該處路口的等待區不僅被馬路與鐵路「前後包夾」，且十分狹小，等待電車時確實十分危險，不會沒想到會在鐵路內側發生嚴重事故。

▲▼日本2中國女觀光客楊景文（24歲）、張新怡（23歲）站鐵軌上等紅燈，下秒遭電車撞死，引起中日兩地網友關注。（圖／翻攝自Google Maps）

▲2中國女觀光客楊景文（24歲）、張新恰（23歲）站鐵軌上等紅燈，下秒遭電車撞死，引起中日兩地網友關注熱議。（圖／翻攝自Google Maps）

綜合日媒報導，日本兵庫縣神戶市垂水區一處平交道口，9日15時50分左右發生死亡事故，2名中國籍女遊客在平交道等待紅燈時，因站在平交道內側的鐵軌上，不幸遭到駛來的電車撞擊後倒地，一名男子目擊狀況立刻報警。事後2女被送往附近醫院，其中一名女子當場死亡，另一名女子送醫搶救後仍宣告不治。

據了解，撞上2女的電車，是從阪急神戶三宮開往山陽姬路的普通電車。列車司機指出，2女當時並肩站在平交道柵欄內側、面向南側的斑馬線，而他的視線正好被2女身邊的電線桿擋住，因此沒看見2人。

日本警方調查後則推測，2人可能不熟悉穿越鐵道需要按下號誌燈，又意外錯認等待的安全區，最終導致這起悲劇發生。

日本媒體則指出，事發路口正好屬於鐵軌2側皆被馬路包夾的類型，如果沒有一次穿越2條馬路與平交道，就會被迫站在鐵軌與馬路中間的狹小等待區。該處等待區不僅只有成人2人並肩那麼寬，同時還正好是斜坡，如果是推著自行車通過，甚至前後輪都會暴露在馬路與鐵軌上。由於過於危險，該處平交道被禁止小學生通行，學童必須走附近西舞子車站的地下道穿越馬路。

當地民眾受訪時則指出，這處路口是附近居民公認的「危險地帶」，在這個又窄又傾斜的等待區停留十分危險，「感覺不知道什麼時候就會出事」，沒想到這次就傳出2名遊客身亡消息。另根據日媒調查數據，該平交道自2009年以來已發生4起事故，造成1人死亡。

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