男生誇人用「1形容詞」遠勝於漂亮！一票點頭：女孩才會誤會

▲男生誇女生可愛，代表什麼？（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

想要誇讚一個人，可以使用的形容詞有很多，近日有網友好奇，如果被男生說「可愛」的話，代表什麼意思呢？是單純指行為可愛嗎？貼文曝光後，掀起討論，其中不少網友都認為，可愛這個詞算是蠻高的評價。

女網友在Dcard上，以「男生說女生可愛是什麼意思」為標題發文，透露近日有個男生向兩人的共同好友，誇讚她很可愛。對此，她就想知道這個男生是什麼意思呢？對她是喜歡嗎？還是單純指行為可愛呢？大家覺得可愛和漂亮，哪一個評價比較高？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「漂亮是拿來說的，說說而已，正是拿來看的，身材好就看，可愛是拿來寵的 」、「漂亮的會讓我一直瞄，可愛的會讓我心臟爆擊然後暈船」、「無解，每個人不同，對我而言我只會對真的喜歡的女生覺得可愛，反而單純好看卻無感會覺得是漂亮而已」、「同樣稱讚女生可愛，女生通常代表委婉，男生通常是好感」。

更有網友認為，「用異性好感來說的話，說可愛肯定遠遠勝過漂亮，女孩子才會誤會這個，男孩子對這點都很清楚」、「可愛才是最強的，以帥氣來說，如果看到不帥的地方可能就會幻滅，但是可愛的話，做什麼都是可愛的，在可愛的面前只有服從、全面投降」、「我覺得可愛應該大於漂亮，因為男生真的覺得漂亮會直接說很正」、「個人覺得可愛評價比較高，稱讚漂亮有種尷尬不熟的感覺，跟對方很熟或到喜歡交往的程度會常常稱讚對方可愛」。話題引發討論。

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