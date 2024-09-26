回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」　她納悶：為什麼那麼熱衷

▲男友喜歡摸原PO胸部。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶難免會有一些比較親密的舉動，近日有網友發文表示，男友很喜歡摸她的胸部，只要在家，對方時不時就會摸個幾下，讓她想知道，男生為什麼會這麼愛摸另一半的胸部？貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「男友喜歡摸胸部」為標題發文，提到男友很喜歡摸她的胸部，一回家就摸、在沙發會摸、看電視要摸、抱抱的時候也摸。不只如此，她在家裡上班的話，男友也會從背後抱住她，並摸個幾下，甚至是睡覺前，也要摸著睡。

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原PO對這樣的舉動感到納悶，還說男友一直摸很變態，結果對方只是笑了笑。對此，她也不禁好奇，男生到底為什麼這麼喜歡摸另一半的胸部呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「身為男人必須說一句公道話，免費的不摸白不摸」、「哺乳類動物懂了嗎」、「是男人都愛」、「雖然我想說是你很有魅力，但實際上他就是只愛你的胸部而已」。也有女網友表示，「我是喜歡摸我男友的」、「我男友說軟軟的，而且小小的有弧度就很想包住，他也會這樣對待我的屁屁跟肚肚還有小腿肚」、「我跟我老公交往前，他也常摸，結婚後每天也都要摸上幾回，他說這是他表達愛的方式」。