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川普副手鬆口了？　范斯突爆「有1筆交易」將在格陵蘭成交

▲▼川普宣布副手人選，俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）出線。（圖／達志影像／美聯社）

▲范斯在採訪中透露，將有一筆交易在格陵蘭達成。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統當選人川普「控制格陵蘭」的言論引發國際譁然，而其副手范斯（JD Vance）在12日播出的採訪中透露，「將有一筆交易在格陵蘭成交」，再度引發外界議論。

范斯在「週日福斯新聞」表示，格陵蘭擁有許多豐富的自然資源，「在戰略上，對美國來說真的很重要」。川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）上周訪問該島時，當地人也表示「希望被授權開發」這些資源。

根據美媒Axios，丹麥官員曾私下向川普團隊表示，願意強化格陵蘭安全防衛，或者擴大美軍進駐該島。而范斯如今在節目上宣稱，丹麥政府在保護該島安全方面，做得不夠多。

▲▼格陵蘭。（圖／路透）

▲格陵蘭是全球最大島嶼，並且擁有豐富天然資源。（圖／路透）

格陵蘭是世上最大島嶼，也是丹麥自治領土。它擁有豐富礦產資源，不僅位於北美到歐洲的最短航線上，也是一座美國大型太空設施的所在地，對於華府具有重要戰略意義。

第一任期內，川普就曾表示考慮購買格陵蘭，近期又重提此事。他宣稱，美國擁有與控制格陵蘭有其「絕對必要」，並且拒絕排除透過武力奪取該島。這番言論一出，對美國及其盟友造成衝擊。

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