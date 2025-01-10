電子公司老闆偷吃「小三名列孝媳」！妻被瞞20年完美復仇

▲電子公司董座偷吃小三，董娘整理遺物才發現。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

台北某電子公司的廖姓董座因故過世，董娘小雨（化名）整理遺物的過程中，意外發現了丈夫生前出軌，與李姓小三有染，憤而將李女告上法院。李女被判賠100萬元，對判決不服、提起上訴，不過被高院駁回，全案確定。

根據判決書內容，小雨與丈夫婚後育有3名子女，並且共同創立電子公司、投資公司等公司。不過，廖姓董座2000年間突然搬出2人的共同住所，並且沒有說原因，直到2019年李女跑來找小雨哭訴感情上的問題，小雨才知道丈夫跟李女正在交往。

小雨原先以為，李女來找她哭訴時，丈夫跟李女已經分手，沒想到2021年丈夫過世，她整理遺物時意外發現，丈夫直到死前都跟李女同居，且有各種親密的照片，甚至連婆婆過世的時候，後事都是由李女一手操辦，李女還被列為「孝媳」，氣得她告上法院，求償200萬元。

李女一審辯稱，與廖男並非基於男女之情才同居，且並沒有證據可以證明，她與廖男曾發生過親密行為，導致廖男與小雨的婚姻關係動搖，沒有侵害小雨的配偶權。

不過，士林地院法官審理後，並不採信李女的說法，判李女須賠償100萬元。李女對於判決不服，提起上訴，不過被高院法官駁回，全案確定。