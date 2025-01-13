浪高風大仍下水！日男耳膜破裂溺斃　屏東夫妻判賠2千萬創紀錄

記者黃資真／屏東報導

屏東林姓丈夫與王姓妻子會一同帶團進行潛水活動，2019年間夫妻倆在陣風9級、浪高2至3公尺的天候不佳情況下，依舊帶著日籍鯨井一家人潛水，其中45歲男子因耳膜破裂溺水死亡。最高法院依過失致死罪將林男、王女各判處8月、6月，民事求償部分，法院判賠超過2千萬元，也創下台灣潛水死亡意外賠償的最高紀錄。

▲45歲日籍男子帶著妻女到後壁湖，跟教練一同潛水，男子卻不幸溺斃 。（圖／資料照）

判決指出，林男與妻子都是專業潛水教練，共同在墾丁開店帶團潛水，2019年8月間，夫妻倆帶著日籍男子與其妻子、女兒，至後壁湖進行3天之開放水域水肺潛水活動。

2019年8月15日事發當天，恆春沿海為陣風9級，浪高2至3公尺，水中能見度僅2至3公尺，天候不佳，且同日上午10時27分，林男、王女在後壁湖軟珊瑚區對男子進行耳壓平衡訓練時，其已反覆下潛上浮18至20次，顯有耳壓平衡困難之症狀。

然而，夫妻倆仍於中午12時20分帶著日籍男一家人到後壁湖出水口處進行開放水域水肺潛水活動，於下潛30多分鐘後，2人發現男子在6米礁處，因水中壓力因素耳膜不適而自行做耳壓平衡之動作，仍繼續帶著他們繼續下潛至10米，最終男子因右耳耳壓無法承受水中壓力，致耳膜破裂、內耳聽骨損壞及出血，並在水中平衡感喪失，又未獲及時救援，因此溺水窒息死亡。夫妻倆發現男子莫名消失，趕緊打119求救，最終救難人員在事發1個多小時後，發現男子卡在後壁湖出水口右側離岸約100公尺處，緊急送醫急救仍不治。

刑事部分，一審法院依過失致死罪將林男判刑1年、王女判刑10月，案經上訴，高雄高分院考量2人事發後自首，予以減刑，改判8月、6月，得易科罰金。全案再上訴到最高法院，法官在2024年6月7日駁回上訴，全案定讞。

民事求償部分，男子雙親、妻女一同提告，針對懲罰性賠償金、扶養費、殯葬費、慰撫金等等，合併求償8000多萬元。屏東地院認為懲罰性賠償金、殯葬費求償有據，酌減扶養費、慰撫金金額後，合計判賠2070萬餘元。全案可上訴。