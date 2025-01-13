　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

浪高風大仍下水！日男耳膜破裂溺斃　屏東夫妻判賠2千萬創紀錄

記者黃資真／屏東報導

屏東林姓丈夫與王姓妻子會一同帶團進行潛水活動，2019年間夫妻倆在陣風9級、浪高2至3公尺的天候不佳情況下，依舊帶著日籍鯨井一家人潛水，其中45歲男子因耳膜破裂溺水死亡。最高法院依過失致死罪將林男、王女各判處8月、6月，民事求償部分，法院判賠超過2千萬元，也創下台灣潛水死亡意外賠償的最高紀錄。

▲▼ 日籍男墾丁後壁湖潛水失蹤！　搜救1小時「離岸30公尺尋獲」命危 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲45歲日籍男子帶著妻女到後壁湖，跟教練一同潛水，男子卻不幸溺斃 。（圖／資料照）

判決指出，林男與妻子都是專業潛水教練，共同在墾丁開店帶團潛水，2019年8月間，夫妻倆帶著日籍男子與其妻子、女兒，至後壁湖進行3天之開放水域水肺潛水活動。

2019年8月15日事發當天，恆春沿海為陣風9級，浪高2至3公尺，水中能見度僅2至3公尺，天候不佳，且同日上午10時27分，林男、王女在後壁湖軟珊瑚區對男子進行耳壓平衡訓練時，其已反覆下潛上浮18至20次，顯有耳壓平衡困難之症狀。

然而，夫妻倆仍於中午12時20分帶著日籍男一家人到後壁湖出水口處進行開放水域水肺潛水活動，於下潛30多分鐘後，2人發現男子在6米礁處，因水中壓力因素耳膜不適而自行做耳壓平衡之動作，仍繼續帶著他們繼續下潛至10米，最終男子因右耳耳壓無法承受水中壓力，致耳膜破裂、內耳聽骨損壞及出血，並在水中平衡感喪失，又未獲及時救援，因此溺水窒息死亡。夫妻倆發現男子莫名消失，趕緊打119求救，最終救難人員在事發1個多小時後，發現男子卡在後壁湖出水口右側離岸約100公尺處，緊急送醫急救仍不治。

刑事部分，一審法院依過失致死罪將林男判刑1年、王女判刑10月，案經上訴，高雄高分院考量2人事發後自首，予以減刑，改判8月、6月，得易科罰金。全案再上訴到最高法院，法官在2024年6月7日駁回上訴，全案定讞。

民事求償部分，男子雙親、妻女一同提告，針對懲罰性賠償金、扶養費、殯葬費、慰撫金等等，合併求償8000多萬元。屏東地院認為懲罰性賠償金、殯葬費求償有據，酌減扶養費、慰撫金金額後，合計判賠2070萬餘元。全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台大咖天后「愛上渣男經紀人」慘成小三！遭洗腦控制　痛砸500
南韓流感大爆發！　「肺炎死者激增」殯儀館、火葬場全滿
快訊／國1新竹段「5車追撞」佔2線道！　回堵5公里
快訊／誰來接班柯文哲？民眾黨2／15補選黨主席　辦2場政見發
考卷8成抄去年「200多名學生重考」　命題老師送懲處
33歲藥頭家中搜出安毒...當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不
破紀錄！　墾丁夫妻判賠2070萬
零下3.2度！「武陵冰宮」夢幻美景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

應曉薇北市5727萬房產遭扣押！她抗告堅喊沒收賄　遭高院駁回

無視雙黃線！台南囂張白車路邊衝出大迴轉　警看影片出手開罰

珍貴扁柏遭分屍！山老鼠帶堂弟、兒子犯案　廂型車塞滿木塊

10秒賣1件！失聯女移工網路開賣二手衣賺翻　直播遭突襲查緝團滅

快訊／國1北上新竹段「5車追撞」佔2線道！　後方車流回堵5公里

回傳影像+近距滅火！南投縣救災演練　消防機器人初登場　

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

超冷！彰化32小時72人送急診　4長輩到院前無呼吸心跳

浪高風大仍下水！日男耳膜破裂溺斃　屏東夫妻判賠2千萬創紀錄

高階警官人事異動！9縣市警局長將換人　最終名單最快今午公布

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

不同年代的工作態度】80勤奮90準時00秒辭？真的假的？

應曉薇北市5727萬房產遭扣押！她抗告堅喊沒收賄　遭高院駁回

無視雙黃線！台南囂張白車路邊衝出大迴轉　警看影片出手開罰

珍貴扁柏遭分屍！山老鼠帶堂弟、兒子犯案　廂型車塞滿木塊

10秒賣1件！失聯女移工網路開賣二手衣賺翻　直播遭突襲查緝團滅

快訊／國1北上新竹段「5車追撞」佔2線道！　後方車流回堵5公里

回傳影像+近距滅火！南投縣救災演練　消防機器人初登場　

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

超冷！彰化32小時72人送急診　4長輩到院前無呼吸心跳

浪高風大仍下水！日男耳膜破裂溺斃　屏東夫妻判賠2千萬創紀錄

高階警官人事異動！9縣市警局長將換人　最終名單最快今午公布

快訊／16縣市低溫特報！急凍剩6度　冷到明天

富邦尾牙「抽獎玩法臨時變了」！員工嗨爆 曾寶儀急確認：快嚇死

2波冷空氣接力！明晚變天全台有雨　低溫下探6度

青島投運全球首列「碳纖維」地鐵列車　減重11％運行能耗降低7％

「房貸壓力大」婆婆小姑聯手勸賣房！她火大：過年超不想回

應曉薇北市5727萬房產遭扣押！她抗告堅喊沒收賄　遭高院駁回

洪一中期許小鷹：翅膀硬了就會飛　王柏融續任隊長力拚季後賽　

無視雙黃線！台南囂張白車路邊衝出大迴轉　警看影片出手開罰

小北百貨驚見「籠蛇籃」！超強佈置8萬人狂讚：店員櫥窗設計系？

珍貴扁柏遭分屍！山老鼠帶堂弟、兒子犯案　廂型車塞滿木塊

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

社會熱門新聞

女助教被控性侵未遂！傳訊：想跟你上床

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

彰化少女突懷孕！意外揭露遭獸父性侵往事

日男潛水耳膜破裂溺斃　判賠2千萬創紀錄

林森北路當街圍毆內幕曝　少東欠300萬

畫面曝！北市27歲警遭攔腰撞「頭下腳上」噴飛

高階警官人事異動！名單最快今午公布

快訊／男駕車「撞巡邏車」翻覆　警搜出毒品慘了

蒙古貨輪寶順現蹤　詭異繞行基隆外海

2小孩喊「媽媽抱抱」　警一段話讓冷漠大嫂哭認殺人

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

藥頭下跪媽媽　母心碎：講不聽

北市街頭火爆鬥毆！林森北路口「2打1」

紅衣女徒步從台北要走回嘉義　今晨走上國道駕駛嚇壞

更多熱門

相關新聞

偷吃女同袍！空軍士官要孕妻「每月輪流」

偷吃女同袍！空軍士官要孕妻「每月輪流」

一名正宮和丈夫阿偉(化名)都在空軍第二聯隊任職，正宮新婚2個月後懷有身孕，卻發現阿偉偷吃同單位女上士，女上士竟也懷孕，正宮對阿偉攤牌後，阿偉表示他兩人都想要，要求正宮和小三「每月輪流共侍一夫」，正宮憤而將阿偉和小三告上法院求償百萬。嘉義地院審理，法官認為小三在阿偉婚前就受孕，就算小孩是阿偉的，也不算外遇生子，不過婚後阿偉和小三仍持續有不當男女關係，判兩人侵害配偶權，應連帶賠正宮20萬。可上訴。

半夜車陷河濱公園　屏東警緊急救援

半夜車陷河濱公園　屏東警緊急救援

屏警專案取締未戴安全帽　3天抓1975件

屏警專案取締未戴安全帽　3天抓1975件

恆春水溝裡驚見「1米長鱷魚」！疑凍僵乖乖被逮

恆春水溝裡驚見「1米長鱷魚」！疑凍僵乖乖被逮

酒後遭前男友性侵！2友人接力　3男下場慘了

酒後遭前男友性侵！2友人接力　3男下場慘了

關鍵字：

屏東潛水後壁湖日籍求償

讀者迴響

熱門新聞

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

朱軒洋宣告復出「沒人要搭檔主持」！

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

3招偷看LINE訊息「不被發現已讀」

女助教被控性侵未遂！傳訊：想跟你上床

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

明晨更冷「全台急凍剩6度」　周二高山可望追雪

賣豬肉老人逆撞賓利　車主：付出代價

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面