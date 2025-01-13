麥卡倫聯手殿堂級美味！飲食生活作家認證年菜最佳拍檔麥卡倫　讓團圓時刻更升級！

▲麥卡倫攜手19家台灣知名的中式、台式、西式餐廳，昇華年夜飯整體味覺體驗。（圖／麥卡倫提供，下同）

生活中心／綜合報導

現代家庭結構轉型，小家庭已成為社會主流，年夜飯的氛圍也跟著改變，少了大家庭圍爐刻意寒暄的社交，多了屬於彼此的輕鬆與自在，年夜飯的菜色也不再是家常菜的堆砌，而是以殿堂級料理取代繁複下廚，體現對家人深刻的用心，在這樣的餐桌上，麥卡倫以其深厚工藝底蘊、豐沛創意基礎及銳意進取的創新精神，重新定義威士忌在現代餐桌上的地位，特別攜手19家台灣知名的中式、台式、西式餐廳，一面大啖殿堂級年菜，一邊細細品味麥卡倫威士忌的迷人滋味，昇華年夜飯整體味覺體驗，展現團圓時刻的奢華儀式感，創造出獨一無二的微醺時尚。

▲多家餐廳特別選用麥卡倫成為殿堂級年菜的完美搭檔。

年菜滋味百家爭鳴，搭配威士忌更添層次

台灣年菜向來以多元菜系著稱，各家年夜飯的功夫菜有獨特風味也有吉祥寓意。麥卡倫合作的餐廳陣容非常道地，包括吉品初筵、捌伍添第、A Cut牛排館、金蓬萊遵古台菜餐廳、願景軒等殿堂級餐廳，直接在知名的餐廳品嚐道地功夫菜，閩菜家族的經典「佛跳牆」，鮮美湯頭與豐富食材象徵福壽綿延；軟嫩濃醇的「紅燒獅子頭」寓意鴻運當頭；「白切雞」以原汁原味展現清爽風味，象徵長壽與團圓的「臘味糯米飯」則以細膩口感帶來幸福感，是不可錯過的亮點，壓軸的「照燒魚」以柔和回味的滋味，傳遞年年有餘的美好寓意，不同滋味的年菜，搭配威士忌也別有巧思，這些合作餐廳特別選用麥卡倫成為殿堂級年菜的完美搭檔，讓團圓時刻更加溫馨浪漫，用最對味的選擇，舉杯祝福彼此，開啟更有滋味的新一年！

▲知名飲食作家葉怡蘭也大力推薦麥卡倫很適合與台式及中式料理搭配。

餐桌上的另一道風景，莫過於搭餐的酒款，來自威士忌故鄉蘇格蘭北部斯佩河畔區的麥卡倫，以單一酒廠的純麥威士忌聞名於世，精湛工藝釀造出多款令人讚嘆的佳釀，麥卡倫雙雪莉桶系列的共同風格是均衡優雅，加上佩戴12年、15年、18年等3種不同的年份，更豐富了雪莉桶威士忌的多樣性。知名酒評家葉怡蘭也大力推薦麥卡倫很適合與中式料理搭配， 無論是濃郁的佛跳牆，還是清爽的海鮮，都能在麥卡倫的襯托下，展現出更迷人的風采。

▲「雙雪莉桶15年」風味明亮甜美，「經典雪莉桶18年」有濃郁的果乾與巧克力風味。

在濃淡相近、口味相宜的搭配原則下，麥卡倫雙雪莉桶12年，以橡木桶熟成，交織豐富果乾香與淡淡木質韻味，入口滑順，豐富的雪莉酒香氣，完美平衡了果乾、香料和太妃糖的甜美滋味，與傳統年菜的鮮美和醬油香產生和諧的味覺平衡，「雙雪莉桶15年」則以明亮甜美的果香與雪莉桶氣息聞名，能將清爽海鮮的鮮味提升至全新境界，尤其適合搭配蒸魚、白灼蝦等菜餚，至於「經典雪莉桶18年」，濃郁的果乾與巧克力風味，為甜點增添更多層次，如年糕、八寶飯等年節甜品，在它的襯托下，甜而不膩，餘韻悠長，與精心烹製的年菜相互輝映，完美收尾宴席盛典。

▲麥卡倫200週年限定珍釀是新年送禮的體面首選。

麥卡倫限定珍釀，舉杯致敬百年工藝

年菜與威士忌的搭配，讓年夜飯桌瞬間提升品味之外，新年將近不僅要向平時關照的長輩送上賀禮，也要對一路相挺的摯友傳遞祝福，麥卡倫推出的限定酒款更是值得一提的亮點！今年適逢麥卡倫200週年，品牌特別推出3款限定珍釀TIME：SPACE Mastery「時空旅行-大師工藝」、Harmony 系列「太陽橡木 Vibrant Oak」，以及「春宴系列 赫雷斯」，每款酒都擁有獨特風味，不僅是佐餐佳品，更是新年送禮的體面首選。

▲永續系列The Harmony Collection第四款200週年限定酒款凸顯細膩風味。

談到麥卡倫的經典魅力，知名酒評家葉怡蘭指出：「麥卡倫不僅以核心酒款展現了工藝的精湛，更在限定款中融入創意與時代精神，完美呈現雪莉桶陳威士忌的極致樣貌。」Harmony系列第四款「太陽橡木 Vibrant Oak」，生動描繪麥卡倫威士忌的起源及承襲百年橡木桶工藝，並呼應太陽馬戲團對表演藝術的細膩堅持，當成年節送禮讓祝福充滿溫暖與活力。

200週年限定珍釀「春宴系列 赫雷斯」以西班牙赫雷斯雪莉酒桶為靈感的佳釀，獲得知名酒評家葉怡蘭女士高度讚譽。 歐洲與美國橡木雪莉桶的巧妙融合，綻放出甜美葡萄乾、香草與肉桂的迷人香氣，溫馨重現西班牙赫雷斯新年團聚的熱鬧氛圍，葉怡蘭女士盛讚：「2024年版春宴平衡、圓潤、甜美、精緻，調配得相當精采！它幾乎可以百搭各種年菜，從豐盛的拼盤到溫暖的湯品，都能完美契合。」這款從創作靈感到精緻包裝都洋溢著濃濃年味的「春宴系列 赫雷斯」，無疑在麥卡倫的年菜百搭之選中樹立又一絕佳典範。

▲「春宴系列 赫雷斯」以西班牙赫雷斯雪莉酒桶為靈感的佳釀。

歲末送禮、過年聚餐就讓麥卡倫傳遞祝福與喜悅！無論是圍爐聚餐搭配年菜，還是舉杯向摯愛致意，麥卡倫限定珍釀以其細膩工藝與創新風味，為新年宴席增添獨一無二的品味，這份承載雪莉香氣的心意，不僅傳遞祝福，更為團聚時光注入濃厚的喜悅與溫暖，新年，就用這一杯開啟迷人的嶄新篇章！

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