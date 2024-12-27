酒饕票選No.1！專為台灣設計的風味「吉拉JURA雪莉桶系列」9成民眾想喝、5成想送禮

▲ETtoday民調雲規劃威士忌歲末年終調查報告，深入了解台灣消費者的威士忌產品消費行為，調查結果發現，來自蘇格蘭島嶼的吉拉JURA威士忌已然成為台灣消費者的心目中的首選品牌之一！（圖／吉拉JURA提供）

消費中心／綜合報導

年末歡聚時刻即將到來，沒有什麼比一杯美味的威士忌更能點亮這難得可貴的相聚時光！然而，台灣的威士忌市場百花齊放，辦Party、揪聚餐該怎麼選酒，或者該怎麼送禮才不失禮、還能彰顯自己的好品味，無論對於酒饕或是平日滴酒不沾的人來說都是一門學問。

為此，ETtoday民調雲特別規劃威士忌歲末年終調查報告，深入了解台灣消費者的威士忌產品消費行為，此次網路問卷調查範圍涵蓋全台與離島，調查對象為18歲以上一般民眾，調查時間自2024年12月05日至12月13日止，共9天。總共回收有效樣本1,322份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.7%。而且意外發現竟然有高達八成受訪者（81.7%）表示，近期就有喝過威士忌這類的烈酒產品，顯見台灣的烈酒市場確實不斷穩健成長！

專為台灣設計的風味 寵粉策略引領消費趨勢

而且根據ETtoday民調雲最新調查報告顯示，來自蘇格蘭島嶼的吉拉JURA威士忌已然成為台灣消費者的心目中的首選品牌之一，主要因為其特殊的市場策略與產品定位成功俘虜台灣酒類愛好者的心。其實放眼全球市場，吉拉JURA很早就以其英國銷售冠軍的頭銜而名聲大噪，加上看準台灣市場的吉拉JURA更推出特別為台灣酒友設計的口感，更加成功成為這股熱潮的重要推動力，一舉成為近來威士忌市場的品牌新寵兒。

吉拉JURA的雪莉桶系列是為台灣消費者量身打造的產品，採用特選雪莉桶陳釀，展現濃郁的果香與雪莉酒風味。報告指出，高達90%的受訪者對吉拉JURA專為台灣消費者訂製的雪莉桶系列產品表現出濃厚興趣。尤其是40至59歲的台灣民眾，對其果香與雪莉韻味給予高度評價。其中，56.5%的受訪者偏好果香風味，47.2%則青睞雪莉桶特有的特殊韻味與層次感，而這些正是吉拉JURA雪莉桶系列的核心特色。

吉拉JURA的這款雪莉桶威士忌不僅是針對台灣消費者的味蕾量身打造，親民價格也成為吸引消費者的重要因素。調查顯示，41.2%的受訪者認為吉拉JURA的售價相較同類高端威士忌更具競爭力，相比同類型的高端威士忌，吉拉JURA的親民價格在市場中格外亮眼。

完美適合多元場景 打造威士忌文化新標竿

吉拉JURA威士忌的適用場合豐富多元，是受訪者公認的「萬用酒款」。報告顯示，超過七成的消費者選擇在家庭或朋友聚會中享用吉拉JURA，而56.3%的人則會作為個人品飲或收藏用途，還有50.2%的受訪者認為它是節慶或生日送禮的絕佳選擇，充分顯示出吉拉JURA在不同場合中的靈活性與實用性。

男性消費者也特別熱衷於在聚會場合購買或享用吉拉JURA，女性消費者則更傾向於將其作為禮物贈送親友。該結果不僅展現出吉拉JURA的廣泛吸引力，更反映出其產品在不同場合中的多樣應用價值，並且成功貼合消費者需求。

難以忽視的「英國銷售冠軍」光環 造就名副其實的熱銷酒款

吉拉JURA威士忌不僅以其產品品質征服了台灣市場，深受「英國銷售第一」的光環加持，進一步提升消費者的認可度。調查顯示，36.2%的受訪者因其英國熱銷的品牌形象而產生強烈興趣並且感到特別吸引人，無形中提高了認同感，而這也成為吉拉JURA在台灣市場的一大優勢。

推薦度高達八成 品牌忠誠度再攀高峰

調查數據顯示，吉拉JURA威士忌不僅在產品表現上傑出，其品牌忠誠度更是不容小覷。報告中指出，84.7%的受訪者表示願意推薦吉拉JURA威士忌給家人或朋友，顯示品牌在台灣市場已累積了良好的口碑效應，也充分體現品牌在台灣市場的口碑效應。

進一步分析消費者行為可發現，吉拉JURA未來適合繼續強化廣告曝光與親友口耳相傳的行銷策略，因為調查發現，51.6%的消費者透過廣告認識吉拉JURA，另有48.6%則是經由親友推薦才得知品牌信息，這說明傳播管道的有效整合對於品牌影響力的擴展至關重要，廣告曝光與口耳相傳兩者結合是目前吉拉JURA行銷策略的重要支柱，未來可繼續強化整合傳播，持續擴展品牌影響力。

打造台灣威士忌市場的「私享威士忌」 以旗艦品牌之姿引領潮流

在台灣這片競爭激烈的烈酒藍海中，吉拉JURA威士忌以專為本地設計的產品口感、親民價格策略及強大的品牌影響力，逐漸奠定不可動搖的地位。無論是作為送禮佳品，還是自用享受，均展現出無可替代的市場價值。隨著消費者對「私享訂製」概念的追求逐漸提升，吉拉JURA已然成為引領台灣威士忌市場潮流的旗艦品牌。