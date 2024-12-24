【廣編】迎接流動與蛻變之年！麥立得「蛇」我其誰、年度最佳贈禮首選

▲天空之島21年極光璀璨新年禮盒。

圖、文／麥立得提供

自古以來，蛇具備「蛻變」與「流動」的特質，正如威士忌製程的歲月刻痕——靜態中蘊藏動能，高雅而細緻。品牌調性向來以優雅著稱的麥立得洋酒台灣分公司，特別推出旗下三大品牌共五款的新春禮盒：格蘭哥尼12年及15年的吉祥如翼新年禮盒、品味獨具的天空之島21年極光璀璨新年禮盒，重磅品牌坦杜除了12年的奢華紫金禮盒外，另一款刻畫精緻的生肖系列蛇年限定版同樣令人驚豔。五款各具不同雪莉桶風格的禮盒，已不僅僅是威士忌，更寄託著對蛇年蛻變與突破的美好祝福。

作為麥立得旗下的核心品牌，坦杜今年推出經典款12年禮盒與生肖系列蛇年限定版兩款禮盒，預計成為新年禮盒頭號首選！坦杜12年禮盒以帝王紫金為主色調，內含迷你酒與水晶威杯，充滿霸氣又不失精緻沉穩的格調。坦杜蛇年限定版則延續生肖系列傳統，以觸感立體、細緻刻畫的吉祥金蛇貫穿禮盒主視覺；外盒採深褚紅設計，點綴金箔與毛筆流動筆觸，通透簍空的盒型讓深琥珀色酒液飽滿綻放，完美展現東方奢華美感。蛇年生肖系列依然採小批次限量發售，100%訂製雪莉桶熟成的批次強度、不添加一滴焦糖，展現濃郁的太妃糖與烏梅香氣，口感深邃悠長。對威士忌愛好者而言，經典款12年禮盒與坦杜限量蛇年禮盒無論酒液或外盒設計，都帶來視覺與味覺的雙重震撼，祝福新的一年迎向嶄新的蛻變。