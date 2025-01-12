林森北路當街圍毆內幕曝光！理髮店少東欠300萬　辣椒水甩棍齊飛



記者張君豪／台北報導



1月12日17時55分台北市林森北路與農安街口發生聚眾鬥毆事件，轄區中山警方獲報出動快速打擊部隊到場維護秩序，警方到場未見打架現場，詢問在場傷者彭男與尚男釐清案情；經了解尚男（約35歲）與該髮廊老闆娘兒子有債務糾紛，當時帶領兩名朋友的小弟到店內要找人討債，未料債務人未在店內，尚男氣憤推到店內的理髮器材推車後就離去，店內張姓店員報警後與髮型師追出，雙方發生肢體衝突。



▲尚男率小弟到中山區某髮廊討債引發聚眾鬥毆治安事件。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方調查，在北市經營招待所的尚男與該理髮店老闆娘兒子本是好朋友，但對方日前向他商借300萬元說要投資後就藉故搞失蹤，本金利息一塊都沒有還，尚男自認被對方設局坑殺，才會率小弟到場討債，但進入店內遍尋不著債務人後他憤而推倒理髮器材推車後離去。





在店內的張姓店員不滿對方公然砸店，立刻報警處理，店內設計師也追出攔阻尚男離開「你砸店要講清楚，等警察來！」甚至上門剪頭髮的彭男也幫忙攔阻尚男離去，尚男見無法離開就掏出甩棍和辣椒槍攻擊對方，原本要離開的小弟也加入戰局，雙方均有受傷，後來在彭男及其友人簡男協助下順利壓制住尚男，警方到場協助雙方包紮傷口後並帶回調查。

警方並當場查扣尚男攜帶的甩棍和辣椒槍各一支，警訊後認定尚男觸犯刑法聚眾鬥毆罪，加上彭男和該店設計師堅持對尚男提告傷害罪嫌，警方依涉犯兩罪移送尚男，目前正積極傳喚涉案兩名小弟到案說明。中山警方呼籲，民眾遇有糾紛案件應理性溝通，切勿使用暴力解決問題。

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