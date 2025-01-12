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南消四大山上分隊、區公所　合辦2025金蛇獻瑞迎新春防火宣導

▲南消山上分隊結與山上區公所合作辦理「金蛇獻瑞迎新春暨防火宣導活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消山上分隊結與山上區公所合作辦理「金蛇獻瑞迎新春暨防火宣導活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局山上分隊結合山上婦女防火宣導成員，於12日在山上區公所後廣場，與山上區公所合作辦理「金蛇獻瑞迎新春暨防火宣導活動」。

▲南消山上分隊結與山上區公所合作辦理「金蛇獻瑞迎新春暨防火宣導活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

山上區公所12日在公所廣場邀請翁銘宏等6位書法家，現場揮毫寫春聯讓民眾索取，活動還配合今年節蘭花盆栽diy手作還有衛生所跟消防分隊相關政令宣導，相當熱鬧，新化武廟也在活動關懷送暖贈送物資也讓活動相當溫馨。

▲南消山上分隊結與山上區公所合作辦理「金蛇獻瑞迎新春暨防火宣導活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防宣導內容包含「推廣居家安裝住宅用火災警報器」、「吸菸安全注意事項」、「居家用火用電安全」、「爆竹煙火安全使用」、「長者居家防火安全」、「防範一氧化碳中毒」、「火災避難逃生時機與技巧」及「滅火器操作要領」等8項重點，藉由活動人潮向民眾拜早年並與山上區民眾分享各項重要且實用的防火防災知識及相關案例。

這次宣導恰逢農曆春節即將到來，山上區公所「2025山上金蛇獻瑞迎新春」活動，參與民眾絡繹不絕是絕佳的防火宣導機會。消防局山上分隊及山上婦宣分隊姊妹們，在活動現場使出渾身解數，以自製的宣導看板，溫馨叮嚀年節居家用火用電注意事項、推廣安裝連動式住宅用火災警報器等重要觀念，並發送貼有防火宣導標語的宣導品，使得現場大小朋友目不轉睛。

▲南消山上分隊結與山上區公所合作辦理「金蛇獻瑞迎新春暨防火宣導活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊長蔡國保表示，春節是一個溫馨歡聚的時刻，但更重要的是守護家人的安全與健康。利用歲末年關將近提醒民眾保持防火意識，做好火災預防措施，讓每個家庭都能平安過好年，迎接幸福的新一年。

▲南消山上分隊結與山上區公所合作辦理「金蛇獻瑞迎新春暨防火宣導活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯亦強調市長黃偉哲非常重視市民的財產安全，消防局及大隊分隊不斷推廣安裝住宅用火災警報器的重要性，可在火災初期立即發出高分貝警報聲提醒民眾，增加避難逃生應變時間及選擇機會，減少憾事的發生。提醒市民朋友在歡慶佳節的前夕，也別忽略居家防火安全的重要性，同時近期天氣寒冷注意家中保持通風，正確使用燃氣熱水器避免一氧化碳中毒，確保全家人都能平安過好年。

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