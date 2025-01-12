粉專控教育部稱林郁婷「跨性別選手」 　與會人士駁：別造謠扭曲

▲奧運拳擊金牌林郁婷在國際賽場上，時常遭到大規模的性別歧視。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

社群粉絲專頁「一百五」近日以爆料形式發文，宣稱教育部在性平委員會決議載名「將以拳擊選手林郁婷為例，保障跨性別選手參賽權」，媒體人黃揚明也點名教育部在陷害林郁婷。不過，一位與會性平委員12日向媒體還原現場狀況，強調沒有任何與會者對於林郁婷女性選手身分有質疑，相關言論是扭曲事實。

一位與會委員表示，教育部在2024年12月26日召開第11屆性別平等教育委員會第4次委員大會，一個案子是請體育署報告林郁婷巴黎事件的應處；另一案則是討論案，主要針對國內部分賽事開放跨性別選手的處理機制。

該委員指出，由於林郁婷在巴黎奧運賽前就遭到大規模性別歧視，奪金至今仍不斷遭受攻擊、扭曲。因此，該次委員會是要求體育署報告該事件的處理過程，以及維護選手權益的具體作為，在場並沒有任何質疑林郁婷女性選手身分的討論。

與會人士強調，林郁婷是生理女性，這是無庸置疑的事實，委員會上，委員也對體育署、中華奧會等相關單位全力捍衛林郁婷的權益予以肯定，沒有任何與會學者、官員等委員代表，對於林郁婷女性選手身分提出質疑。

至於當天除體育署報告協助林郁婷一案之外，後續另一案則是討論事項，主要針對國內部分比賽開始有跨性別運動員參與，委員討論並進而要求需要支持、保障跨性別者運動員的參賽權益。該委員會上，建議體育署參考國際奧會（IOC）相應政策，制定明確標準作業程序，以支持與保障跨性別運動員參賽權益。

對於社群的爆料指控，與會人士批評，特定網軍刻意斷章取義半個月前的會議紀錄，顛倒是非、進行政治解讀與攻防，相關論述甚至是配合中俄認知戰，攻擊政府、分化社會，扭曲事實、無事生非的行徑相當惡意。

他說，林郁婷在俄羅斯、中國長期認知戰下，其毋庸置疑的生理女性身份，至今仍遭到許多惡意攻擊，現在更有網軍扭曲教育部2024年底的性平會紀錄，造謠政府認定林郁婷為跨性別選手。

對於此事件，教育部也發出聲明澄清，強調在性別平等教育委員會的會議中，「性別身份資格選手參賽的權益保障措施 - 以拳擊選手林郁婷為例」是報告案，而關於選手性別認定及參賽權益的相關議題則為獨立的討論案，兩者並非同一議題。

教育部表示，當日的性平會報告事項是性平會委員關心林郁婷選手在巴黎奧運期間遭遇的網路霸凌事件，要求體育署報告事件的處理過程及維護選手權益的具體作為，體育署亦表示林郁婷在巴黎奧運女子拳擊參賽資格受到國際奧會支持並無問題。性平委員對於體育署與中華奧會的合作表示肯定。