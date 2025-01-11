網議「濕溼」用法有兩種　教育部給正解：可互相通用

▲根據教育部解釋，「溼」是正體字 ，「濕」為異體字，兩字通用。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

近日有網友在Threads社群平台分享一段影片，內容提及「溼、濕」兩字用法有差別，「濕」用在有生命，「溼」則用在無生命。不過，根據《教育部異體字字典》解釋，「溼」是正體字 ，「濕」為異體字，現在兩者解釋、用字上可互相通用，並沒有以「有生命或無生命」做區別。

知名廣告經常提到「斯斯有兩種」。近日則有網友在Threads社群平台分享一段影片，內容則是一名補習班國文老師解釋，「濕」和「溼」兩者有所不同，其中「濕」是用在有生命時，例如嬰兒屁屁濕了，而「溼」則是用在無生命時，像是「抹布溼了」。

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該則貼文曝光後引發網友熱烈討論，有網友表示「原來是這樣使用」，還有網友提到「長知識了」；不過，也有網友質疑，「沒聽過這種解釋」，或者認為「濕和溼不是這樣分的吧」。

《ETtoday新聞雲》前往《教育部異體字字典》查詢，發現教育部並沒有將兩個字做區別，並提到「溼」是正體字 ，「濕」為異體字，現在兩者解釋及用字上可以互相通用。教育部說明，依《說文解字》，「濕」為水名、「溼」為幽溼，本是二字，然以其音同，故經典多假「濕」為「溼」，通行既久，遂混而不別，字書乃列為異體，文獻有據，故可收。

另外，根據教育部《重編國語辭典修訂本》指出，溼用於形容詞，是指水分多、含有水分的，例如「把溼毛巾擰乾」；動詞則是沾水、沾潤，例如「淚溼衣襟」、「全身溼透」；名詞是中醫六淫之一，因溼氣過大，阻滯氣的活動而致病。