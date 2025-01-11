大考中心擬「英聽減為1次」　招聯會：應給學生第2次機會

▲大考中心將提案到招聯會，討論高中英聽測驗是否縮減為一次。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學採計英聽成績科系越來越少，加上大考中心發現，參加英聽二試考生人數下滑，缺考率則逐年上升，因此將提案至招聯會是否英聽要維持二次考試。招聯會召集人陳文章表示，雖然採計大學英聽科系越來越少，但若是英聽測驗只剩下一次，考生失常就無補救，等待大考中心到招聯會報告後，再討論是否調降英聽。

大學近年來參採英聽科系總數越來越少。根據大學甄選會統計，以國內升大學最主要管道的申請入學為例，111學年仍有50個科系參採英聽成績，112學年降為45個，113、114學年則都降到34個；其中參採英聽檢定科系，大多數是國立大學的外文系及全英語專班，反而像是電資、醫學、電機等熱門科系大多不參考，也讓外界質疑英聽測驗是否有考兩次必要性。

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此外，大考中心在去年12月底公布英聽第二次測驗成績，相關統計數據也顯示，從110至114學年，重複考兩次英聽測驗的考生的占比逐年下滑，從35%降到25%以下，而且英聽二試的缺考率反而逐年上升，從4.9%上揚到10.5%。

大考中心主任張新仁指出，大考中心受大學招聯會委託辦理英聽測驗，當年決定一年辦2次英聽考試，但從上述資料顯示考生態度已有轉變，未來英聽是否還要考2次，大考中心會將統計分析資料交給招聯會，再由招聯會參考後決定是否還要舉辦2次。

大考中心統計也指出，能藉由第二次英聽考試提升成績者也變少，起初約有30%以上學生能提升成績，但至112學年降至約22%，113學年止跌回升後，114學年則約在26%。

招聯會召集人陳文章表示，目前招聯會還沒討論這個議題，以後再看情形研議。她說，大考中心到招聯會報告時，再來進行研議，「因為有些學生認為，有一次考不好，還有第二次機會，若英聽測驗只剩一次，失常就無法補救，希望有第二次機會」，這部分招聯會將討論，預計要等到下一次招聯會的會議時討論，最快要等到2月，因為下學年英聽第一次測驗在今年10月，而英聽簡章通常在6月前確定。

全教總政策部副主任巫彰玫分析，從少子化的長期趨勢看來，報考英聽人數會越來越少，加上採計英聽的大學科系剩下34個，考生只要避開那34系選填志願，不考英聽二試也不受影響，因此基於成本考量，未來若廢除二次英聽測驗不會讓人意外。

不過，巫彰玫指出，既然英聽是作為檢定門檻，加上坊間檢定考試通常不止一次，短期內招聯會及大考中心仍應審慎評估是否取消英聽二試，以免讓學生或家長有一試定終身的疑慮。