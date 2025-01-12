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英前內政副大臣「透露將訪台」　撰文質疑財相訪中

▲▼英國前內政副大臣、保守黨籍國會議員圖根哈特（Tom Tugendhat）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖根哈特質疑工黨政府「開倒車」，並且透露自己將要訪台。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦11日專電

英國前內政副大臣、保守黨籍國會議員圖根哈特近日在媒體撰文，質疑現任工黨政府財相里夫斯訪問中國尋求合作是開時代倒車、里夫斯應多關注台灣。圖根哈特並透露他將抵台訪問。

英國「泰晤士報」（The Times）倫敦時間10日傍晚刊登圖根哈特（Tom Tugendhat）長篇專文，圖根哈特在文中提到，他「明天」（11日）將在台灣降落。

圖根哈特具「對中鷹派」色彩，2022年9月至2024年7月在保守黨執政期間，擔任主責安全事務的內政副大臣，工作包含擬訂「外國影響力登記計畫」（FIRS）執行機制，並主張將中國列入「加強管控」等級。

去年7月，以對北京立場強硬著稱的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在台北召開峰會，並通過「IPAC針對聯大第2758號決議之各國議會決議範本」，以反制北京惡意將1971年聯合國大會第2758號決議與「一中原則」掛勾。當時圖根哈特雖然不是IPAC成員，仍計畫隨同訪台，後來因為競選保守黨黨魁而不得不暫時取消訪台行。

2023年6月，台灣時任數位發展部部長唐鳳訪問英國。儘管當時有消息指出圖根哈特是以私人身分與唐鳳會晤，圖根哈特在「泰晤士報」專文提到，當時唐鳳與他討論網路攻擊及捍衛民主等議題，他因此成為第一位與台灣部長級官員「正式會面」、且是具出席首相內閣會議資格的英國政府官員。

圖根哈特在文中問，里夫斯（Rachel Reeves）是否可能選擇訪問台灣？圖根哈特坦言，作這樣的決定很難避免被指控是在「鼓勵分裂主義」，但英國貿易副大臣訪問台灣已行之有年。

圖根哈特透露，與唐鳳會面後，他原計畫前往台灣，以對台灣的網路和實體自我防衛有更多認識，可惜英國提早（去年7月）舉行國會大選。

圖根哈特指出，這一切無關在北京和台灣之間「選邊站」；他稱無論是北京或台灣皆未尋求他人作這樣的選擇。

圖根哈特主張，這是選擇與什麼樣的「發展模式」接觸往來；英國的眼光應望向科技被鼓勵發展、而非被懲罰的地方。這意味與台北深化合作，同時與北京維持適當的外交關係，但不與北京進行峰會層級的互動。

圖根哈特稱里夫斯在中國看見未來沒有錯，里夫斯只不過是「看錯地方」。

圖根哈特的文章花大篇幅闡述他對台灣歷史的認知，提到現在有「兩個中國」：其中一個是封閉的，以北京為中心；另一個則是開放的，以台灣首府台北為中心，「過去曾包含香港、甚至深圳」。里夫斯訪問的是「錯誤」的中國，訪問理由也不對。

圖根哈特稱「第二個中國」在台灣繁榮發展，是一個民主、開放、創新的社會，指引一條不同的發展道路。

同樣是在倫敦時間10日，里夫斯也在「泰晤士報」發表專文。

她指出，經濟成長和國家安全不相互對立，反而是相互增強。英國必須、也將持續在貿易投資領域與國際夥伴接觸往來，以促進英國經濟成長，同時確保不損害英國的安全與價值觀。這意味探尋正確的方式，以與中國建立穩定、平衡的關係。

里夫斯提到，英國不可忽視事實：中國是全球第二大經濟體、英國第4大貿易夥伴。她並稱中國經濟預期將是眼前這個10年全球經濟成長的最大驅動力，為英國帶來重要契機。

 
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