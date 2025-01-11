停屍間傳恐怖哀嚎聲！被掐死女屍「夜夜哭求」　法醫：她想被原諒

▲大馬一名法醫助理連續2晚聽見停屍間傳來女屍哀嚎的聲音，令他不寒而栗。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名法醫助理在值班期間，連續2晚聽到停屍間傳來一名女屍的哀嚎聲，內容還與她死前乞求未婚夫原諒的話語如出一轍，讓這名助理心生寒意。

據《東方日報》報導，這名法醫助理最近在Threads指出，自己數日前接收了一具被未婚夫掐死的女屍。他在完成例行解剖後，按照程序將遺體存放在冰櫃裡，豈料他當晚在值班時，卻聽到冰櫃傳來一陣微弱但清晰的女子哀嚎聲。

法醫助理表示，這把女聲反覆說著「對不起、對不起親愛的」，聲音還帶著明顯的哀傷與內疚，讓他不寒而栗。隨後，他與同事檢查了整個法醫部，但前台、辦公室、茶水間和解剖室都空無一人，因此他們確認聲音來自女屍所在的冰櫃。

法醫助理坦言，「我當時想立刻就跑回家，但同事決定打開女屍所在的冰櫃，為死者簡單祈禱後重新關上冰櫃。」起初，這名法醫助理還以為事情已告一段落，不料同樣的聲音隔天夜裡又再響起，內容依然是「對不起、對不起親愛的」。

接連的異常現象讓法醫助理認為，女屍可能正在傳達某些訊息，於是他便向負責這起命案的調查官詢問詳情，才知道女死者原本即將結婚，但在婚前一個月被未婚夫發現與男同事有染，導致未婚夫情緒失控，在車內將她掐死後到警局自首。

更令人不安的是，未婚夫供稱，女死者被掐死前不斷哭泣乞求原諒，而她當時口中唸著的話語正是法醫助理在停屍間聽到的內容，讓助理心有餘悸。他表示，自己無法確定世上是否真的存在靈異現象，但相信女死者在生命最後一刻只希望的搭配未婚夫的原諒，「可惜的是，未婚夫用極端方式結束了這段感情，造成無法挽回的悲劇。」