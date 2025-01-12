尹錫悅被停職每月照樣「爽領50萬」！　不用工作今年還加薪3%

▲尹錫悅雖然被彈劾停職中，但是每月仍能領取2188萬韓元（約新台幣50萬元）的薪資。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓總統尹錫悅因戒嚴醜聞遭停職，如今因害怕遭到逮捕，更是神隱數日。然而在這樣的情況下，尹錫悅今年依然被加薪3%，年薪達到2億6258萬韓元（約新台幣589萬元）。即便尹錫悅目前處於停職狀態，但經換算，每月仍可領取2188萬韓元（約新台幣50萬元）的薪資，引發輿論撻伐。

根據韓媒報導，由於國會已經通過總統彈劾案，因此尹錫悅目前正在接受憲法法院的審判，在此期間則被停職。但是因為尹錫悅的總統身份仍然保留，所以即使不工作，他依舊可以領取全額薪水。

根據南韓人事革新處12日公布的資料，依照2025年公務員薪資規範的整體加薪幅度，尹錫悅今年甚至可以再加薪3%，年薪高達2億6258萬韓元（約新台幣589萬元）。而同樣處於停職狀態的國務總理韓悳洙，年薪也同樣增加3%，來到2億356萬韓元（約新台幣457萬元）。

消息曝光後，大多數輿論對於彈劾中的總統和總理仍然能照常領取薪資表達不滿，認為違反了「無工作無薪資」的基本原則。但是根據憲法法院法第38條，法院在受理案件後，需要在180日內完成審理。以此計算，尹錫悅的停職期可能長達6個月，也就是說最多還能再領6個月的薪水，預計超過1億3000萬韓元（約新台幣291萬元）。

人事革新處指出，現行法規中並沒有明確條款限制總統停職期間的支薪，因此依法仍需照常發放。人事革新處表示，如果要實施薪資限制，就必須要有相應的法理依據。而彈劾仍符合憲法規定事項，因此必須照常支薪。

對此，共同民主黨議員朴龍甲已於2024年12月提出《國家公務員法》修正案，主張全面取消彈劾期間的薪資，而同黨議員尹準炳則提出另一項法案，建議將被彈劾公務員的薪水減少50%。