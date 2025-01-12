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尋死前的解脫？南韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　持刀砍殺噴血

▲▼南韓大田20多歲軍人埋伏在廁所，越過隔間持刀威脅性侵陌生女性。（圖／翻攝自YouTube）

▲南韓大田20多歲軍人埋伏在廁所，越過隔間持刀威脅性侵陌生女性。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓大田某處商家廁所發生一起駭人聽聞的持刀性侵未遂案！一名年約20多歲的現役軍人意圖輕生，然而當他躲在廁所時，卻見到隔壁間有貌美的女性如廁，於是他爬過廁所隔間的隔板，持刀威脅對方發生性關係，霎那間廁所噴滿受害女性的鮮血，導致該名女性頭部重傷、耳朵傷口深可見骨，必須縫100針。

根據韓媒《News1》，電視台JTBC時事新聞節目「事件班長」最近報導一則離譜的社會案件，大田市中區某商業大樓內的廁所，本月8日下午發生持刀性侵未遂案，一名年約20多歲的男性疑似想要提前終結自己的性命，然而此前他卻又想發洩性慾。

受害女性的職場同事代為向節目傳達案發現場的慘況。

她表示，「我的同事（女性受害者）在廁所尿尿的時候，突然一名陌生的男性從隔壁隔間看過來，他踩著坐式馬桶、爬上隔間的隔板，向我的同事揮舞出手中的刀，瞬間整間廁所都噴滿鮮血，就連男性的鞋底板以及他所在的隔間都能見到鮮血，景象可謂十分淒慘，鮮紅的血液噴濺至牆壁、噴得地板到處都是。」

▲▼男子踩上馬桶、越過隔間，持刀威脅女性發生性關係。（圖／翻攝自YouTube）

▲男子踩上馬桶、越過隔間，持刀威脅女性發生性關係。（圖／翻攝自YouTube）

該名受害女性目前仍在醫院接受治療，幸好生命並無大礙，由於難以言語，於是他透過筆談傳達當時的受害情況。她回憶，「因為聽到敲打聲，我嚇得抬頭往上看，只見隔壁間的男生踩著馬桶從牆壁翻了過來。我握緊衣服準備起身，並把他推開，然後就被他拿刀砍了。」

受害女子描述，「我看到該名加害男性在揮舞刀具的過程中，手部也受傷了。男性頓時到驚慌失措，『咦，我怎麼在這裡？為什麼紅紅的？』。於是，我勸他先走出廁所再說。」

此時，該名20多歲的男性軍人向受害女子表明真正的犯案意圖。他向女子吐露自己現役軍人的身分，並表示自己意圖輕生，「希望在死前，能夠和妳發生性關係」，接著拿出刀具，威脅女方脫下衣褲。受害女性則是不斷試圖安撫對方，「我知道了，廁所隔間很窄不好做（愛），我們先去外面吧。不管要幹嘛，先到外面再說。」

兩人走出廁所、來到走廊後，由於感受到附近有人潮，男性終於不再試圖性侵受害女性。此時，該男又提出離譜的要求，「不然我們來握手吧」；身受重傷的女方感到崩潰，不斷哀求該名男性「你趕快走吧」，並發誓自己不會報警。

最後，受害女性在其他同事的協助下，被緊急送往醫院急診室接受治療，頭部出現5處深達10公分的傷口，頭部與耳朵必須縫100針，耳朵的傷勢深到可以見到軟骨。至於警方則是接獲該名男性軍人家屬報案，對方在電話中透露，自己從軍的兒子試圖在廁所尋短，警方察覺到對方所說的人，正好是不久前犯下性侵未遂罪的男性，於是緊急進行定位，在15分鐘內成功逮人。

事後，該名男性軍人接受警方偵訊時否認犯案，聲稱不記得自己有持刀。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

●ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。（韓國撥打112）
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。（韓國撥打112）

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