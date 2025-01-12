　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

年前衝刺！花蓮振興券再加碼　年前採購再省一筆過好年

▲▼花蓮縣府特別與花蓮市中華市場攜手合作推出連續4日的振興券加碼優惠場域活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮縣府特別與花蓮市中華市場攜手合作推出連續4日的振興券加碼優惠場域活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆新年即將來臨，花蓮縣政府為持續振興地方經濟，激勵民眾於年節前消費，繼「振興有禮，夜市出擊」聯合花蓮東大門夜市四區管理委員會推行振興券加碼優惠活動後，縣府持續加碼，特別與花蓮市中華市場攜手合作推出連續4日的振興券加碼優惠場域活動。

因應過年前夕家家戶戶採購生鮮蔬食的需求，縣府與花蓮市中華市場自治會於年前推出「中華領鮮，振興樂消費！」活動，讓民眾年前採購再省一筆，買到賺到，開心過好年。此次活動接連四天，從1月13日（一）至1月16日（四）期間，凡使用花蓮振興券於花蓮市中華市場單筆消費滿200元，憑當日購買證明就可以免費兌換市場消費抵用券100元。

▲▼花蓮縣府特別與花蓮市中華市場攜手合作推出連續4日的振興券加碼優惠場域活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

「中華領鮮，振興樂消費!」活動兌換時間為上午08:00至10:00，兌換地點在中華市場臨中正路出入口處，每日限量75份，數量有限，換完為止；活動所兌換的消費折抵券可1月13日（一）至1月19日（日）在花蓮市中華市場內消費使用，讓振興券放大、幸福加倍。

縣長徐榛蔚表示，振興券場域加碼優惠活動不僅促進消費，也希望藉此機會導客到那些你我熟悉的在地市場、夜市及商圈，這些場域像個小經濟體、更是蘊含當地人情文化的縮影，跟我們緊密相連；期盼能吸引更多民眾回流，讓花蓮的地方經濟在新的一年中迎來更多的繁榮與活力。

詳細活動資訊請至「花蓮振興券便民服務網(https://www.3000-hualien.com/)」查詢。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陸夫妻先後罹胃癌！　醫揭「1配菜」肇禍
韓變態軍人暴力性侵美女　廁所滿地鮮血
快訊／信義分局警鳴笛衝現場遭撞飛　送醫搶救
鳳山命案！「檳榔刀割頸放血」慘死　嫌逃回家被逮
陸爆大量「肉毒桿菌中毒」　多人命危才送醫
Lisa太辣！比基尼秀零贅肉曲線　650萬粉按讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

想吃烏魚子買不起　溫府德修共和協會直接送東港236戶弱勢家庭

年前衝刺！花蓮振興券再加碼　年前採購再省一筆過好年

芥菜種會關懷弱勢！歲末圍爐今年5場　近1500人溫暖過年

7年築夢成真！李宗盛賣老厝捐建長照園區　門諾年華樓落成

春節登船熱潮！望僕號海上書船首泊台灣　1／17花蓮開放登船

三大水庫水情穩定　台南一期稻作將正常供灌

台東關山幸福蘿蔔季　週休假日上下場吸引親子同樂

關懷寒士與弱勢尾牙聯歡餐會　台東縣後山慈善會「做伙呷辦桌」

第19屆桃園全國春聯書法決賽　施長志、簡宏名奪首獎殊榮

桃園1／13起開放索取春聯　「蛇馬攏順」戶所領「好運來」公所拿

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

館長高喊「賴清德放人」！　自曝比賽受傷：手舉不起來

想吃烏魚子買不起　溫府德修共和協會直接送東港236戶弱勢家庭

年前衝刺！花蓮振興券再加碼　年前採購再省一筆過好年

芥菜種會關懷弱勢！歲末圍爐今年5場　近1500人溫暖過年

7年築夢成真！李宗盛賣老厝捐建長照園區　門諾年華樓落成

春節登船熱潮！望僕號海上書船首泊台灣　1／17花蓮開放登船

三大水庫水情穩定　台南一期稻作將正常供灌

台東關山幸福蘿蔔季　週休假日上下場吸引親子同樂

關懷寒士與弱勢尾牙聯歡餐會　台東縣後山慈善會「做伙呷辦桌」

第19屆桃園全國春聯書法決賽　施長志、簡宏名奪首獎殊榮

桃園1／13起開放索取春聯　「蛇馬攏順」戶所領「好運來」公所拿

從健檢滿江紅到百馬壯舉　「蜘蛛人校長」堅持14年成勵志典範

單親《星光》女星挺鬼鬼未婚生女！　見網評傻眼：原始人腦袋

巴特勒鼓勵自家員工「暗諷熱火」　前輩爆料他稱病卻在外閒晃

偏遠小鎮突獲3.4億遺產！陌生人「從沒去過那」　霸氣送錢原因曝光

劇場版《進擊的巨人》票房狂飆　網看完PTSD聽到「這句」秒破防

香港聽障舞團「森林樂」跨越障礙　首度來台北表演《手舞觸動2》

尹錫悅被停職每月照樣「爽領50萬」！　不用工作今年還加薪3%

粉色系超夢幻！「北市2花海」美到過年　順遊蜻蜓小屋、寶藏巖

現代料理融入XO醬、甲魚湯　LONGTAIL新主廚上任推新菜單

台中「商帶住」衝出最速重劃區　跟流行分「APT.」3地段

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

地方熱門新聞

台南40年老屋搖身一變成網紅咖啡店

學測18日登場！木柵集應廟辦祈福會　特推供品有這些

雲林元長鄉新建公所落成啟用

2025桃園年貨大街活動　封街資訊一次看

新北蘆洲長安機械停車場改建　力拚2026年9月完工

重機專用停車格獲好評　新北交通局：擴大試辦區域

新埤鄉長補選結果出爐　曾明輝拿下最高票當選

新北永寧微型轉運站拚2月完工啟用

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

海大吳彰哲關鍵技術助藻類產業　榮獲第21屆國家新創獎

桃園1/13起開放索取春聯　「蛇馬攏順」戶所領

第19屆桃園全國春聯書法決賽　得獎名單揭曉

台南四鯤鯓紅樹林生態帶動地方觀光

三大水庫水情穩定台南一期稻作將正常供灌

更多熱門

相關新聞

台彩豪灑10.5億蛇年春節加碼破紀錄　大樂透連旺20天史上最長

台彩豪灑10.5億蛇年春節加碼破紀錄　大樂透連旺20天史上最長

台灣彩券公司今（9）日宣布114年蛇年春節期間推出總金額創歷年之冠、高達新台幣10.5億元的加碼活動，其中大樂透一路從1月24日起連續20天加碼，創下「史上最長連續開獎天數」，春節大紅包加碼組數從113年的360組拉高到480組。

花蓮市民小巴推超值月票　Hualien Yo真行滿額贈好禮

花蓮市民小巴推超值月票　Hualien Yo真行滿額贈好禮

MITSUI OUTLET PARK正月迎春祭最高7%回饋

MITSUI OUTLET PARK正月迎春祭最高7%回饋

振興券加碼！花創園區消費滿額抽iPhone

振興券加碼！花創園區消費滿額抽iPhone

渣打銀推美金活存　年息最高加碼 5%

渣打銀推美金活存　年息最高加碼 5%

關鍵字：

年前衝刺振興券加碼過好年採購省一筆

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

2000元刮刮樂突一堆人搶！他曝「1買法」中獎率超高

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好

1.11釘孤枝嗆「法律系滾出司法圈」！　律師傻眼：實在非常蠢

台灣人「10大傷腎習慣」曝！醫：一週喝3次衰老速度快

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面