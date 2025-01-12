年前衝刺！花蓮振興券再加碼　年前採購再省一筆過好年

▲花蓮縣府特別與花蓮市中華市場攜手合作推出連續4日的振興券加碼優惠場域活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆新年即將來臨，花蓮縣政府為持續振興地方經濟，激勵民眾於年節前消費，繼「振興有禮，夜市出擊」聯合花蓮東大門夜市四區管理委員會推行振興券加碼優惠活動後，縣府持續加碼，特別與花蓮市中華市場攜手合作推出連續4日的振興券加碼優惠場域活動。

因應過年前夕家家戶戶採購生鮮蔬食的需求，縣府與花蓮市中華市場自治會於年前推出「中華領鮮，振興樂消費！」活動，讓民眾年前採購再省一筆，買到賺到，開心過好年。此次活動接連四天，從1月13日（一）至1月16日（四）期間，凡使用花蓮振興券於花蓮市中華市場單筆消費滿200元，憑當日購買證明就可以免費兌換市場消費抵用券100元。

「中華領鮮，振興樂消費!」活動兌換時間為上午08:00至10:00，兌換地點在中華市場臨中正路出入口處，每日限量75份，數量有限，換完為止；活動所兌換的消費折抵券可1月13日（一）至1月19日（日）在花蓮市中華市場內消費使用，讓振興券放大、幸福加倍。

縣長徐榛蔚表示，振興券場域加碼優惠活動不僅促進消費，也希望藉此機會導客到那些你我熟悉的在地市場、夜市及商圈，這些場域像個小經濟體、更是蘊含當地人情文化的縮影，跟我們緊密相連；期盼能吸引更多民眾回流，讓花蓮的地方經濟在新的一年中迎來更多的繁榮與活力。

詳細活動資訊請至「花蓮振興券便民服務網(https://www.3000-hualien.com/)」查詢。

