花蓮振興券加碼優惠再一波　花創園區當日消費滿額抽iPhone16

▲▼凡在花創園區內使用振興券當日消費累計滿額500元就有機會將最新款的iPhone 16帶回家。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

振興券熱潮不斷，優惠享不完！花蓮文化創意產業園區推出振興券場域加碼優惠活動，縣長徐榛蔚歡迎鄉親朋友們一起來花創，創造花蓮經濟。自即日起至114年2月28日，凡在花創園區內常態型店家（含釀巿集）使用振興券消費，全園區當日消費累計滿額500元，即可兌換1張抽獎券，就有機會將最新款的iPhone 16帶回家。

振興券各式優惠活動自10月發放後開始，即受到大家的歡迎與關注，不只消費者享受額外優惠花得很開心，店家也因此增加更多收入；振興券使用期限到114年2月28日，各式優惠方案持續進行中，場域加碼活動更是陸續推出，除了跨年期間12月31日至1月3日在東大門夜市推出的『振興有禮，夜市出擊』，花創園區也不落人後，推出滿額抽iPhone的加碼，來搶賺振興券經濟。

花蓮文化創意產業園區將本地文化與創意產業結合，為遊客提供豐富多元的藝術體驗與購物選擇，此次振興券場域加碼活動不僅帶來消費優惠，更為參與的民眾增添樂趣。邀請大家攜家帶眷、呼朋引伴逛花創園區、花振興券，享受購物樂趣的同時，感受花蓮的文化魅力，更可以把握抽獎機會，將心儀的iPhone 16帶回家。

《花蓮振興券‧花創園區滿額抽iPhone16活動詳情》

*活動時間：即日起至114年2月28日止

*活動辦法：於活動期間內，在花創園區常態型店家（含釀市集）使用振興券消費(部分使用振興券即符合)，當日消費累計滿500元整，可兌換抽獎券一張。（僅接受全園區當日累計）

*獎項內容：iPhone 16 128G 一台 （價值29,900元）

*抽獎日期：於114年3月4日下午2時，花創園區臉書粉絲頁直播抽獎

花創園區振興券加碼優惠活動詳情至「花蓮文化創意產業園區官方網站（https://hualien1913.nat.gov.tw/）」查詢，更多有關花蓮振興券加碼優惠活動資訊請至「花蓮振興券便民服務網（https://www.3000-hualien.com/）」查詢。