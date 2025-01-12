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神棍裝「喪魔仔」下咒恐嚇！猥褻性侵鄰居母女　害她崩潰包尿褲

▲桃園市黎姓男子前年10月間見身障女子可欺，假借幫忙搬運礦泉水上車，後來趁四下無人在車內對其伸狼爪企圖硬上，反遭女子戳眼、踹老二反抗才作罷。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲彰化一名男子自稱是法術高強的「喪魔仔」，竟藉機猥褻、性侵鄰居母女倆。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者吳佩蓁／台中報導

彰化一名67歲林姓男子，自稱會通靈、畫符咒，是法術高強的「喪魔仔」，鄰居阿玲（化名）因丈夫外遇，帶著女兒小美（化名）一同上門找他問神祭改，林男一看就說她家陰氣重四處都被下符咒，還直指「丈夫引鬼入厝」，接著竟假借按摩可治酸痛及斬桃花，對阿玲母女伸狼爪性侵得逞。林男一審被判刑5年6月，他不服上訴，二審法院審理發現，小美有智能障礙，撤銷原判決，改依對心智缺陷之人強制猥褻、性交等罪，重判林男9年徒刑。可上訴。

判決指出，阿玲因丈夫外遇找上林男問神祭改，林男當場就斷言「你的先生引鬼入厝」，住處佈滿陰氣，並於2023年1月11日下午14時許，到阿玲住處查看，告訴她住處飲水機、床鋪都被下符咒。

阿玲信以為真，帶著女兒小美一同到林男家中求助，期間林男以要拜拜為由，叫小美出門買壽金，剩他與阿玲獨處時，便向阿玲說自己會按摩，還有國術館證照，製造機會幫阿玲按摩肩頸，還不斷強調自己是會施咒術的「喪魔仔」，法術高強。怎料，林男在按摩期間伸手撫摸阿玲胸部及下體，但阿玲擔心會被下咒不敢反抗，之後林男又以同樣的手法猥褻阿玲女兒。

▲桃園市沈姓房仲去年1月間邀約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲被害母女遭侵犯後心身重創，因擔心遭下咒報復不敢反抗。（示意圖／免費圖庫pixabay）

之後，林男又以斬斷桃花為由，必須要阿玲女兒小美陪他去城隍廟拜拜，並對阿玲說該廟比較陰，她不適合同行，怎料，林男卻將小美載到汽車旅館，先佯稱要為她復健按摩，接著趁機脫掉小美內衣褲猥褻，嚇得小美不斷反抗，林男見狀不僅沒停手，還恐嚇小美「我的符咒很厲害」、「要乖乖得不然讓你嫁不出去」等語，對小美指侵得逞。

一審審理時，阿玲供稱，女兒遭侵犯後都沒辦法工作，至今都要穿紙尿褲，已遭林男毀掉一生，如今2人現在只要看到林男就會想起當時的情形，身心嚴重受創。彰化地院審理後，依犯強制猥褻罪，共2罪，各處林男有期徒刑1年2月；又犯強制性交罪，處有期徒刑4年10月。應執行有期徒刑5年6月。

事後林男不服，上訴二審仍堅稱「她們都是亂講的」，辯稱他不知道小美有智能障礙，且是因小美說她腰痠，主動提議要去汽車旅館請他幫忙按摩，當時他只有按壓小美坐骨神經處，並未撫摸小美私密部位，「小美月經來、血崩，我怎麼可能對她性侵」。

不過二審法官認為，林男在警訊時已坦承是他提議要到汽車旅館，且房費也是由他支付，如果只為要幫小美按摩，何必自掏腰包，顯與常情相違，認定林男辯詞顯屬卸責之詞，不足採信。

台中高分院審理認為，小美經精神鑑定結果為中度智能障礙，而林男與小美是2、30年的鄰居，應可察覺小美智力較常人不足，竟為圖發洩一己性慾，侵犯小美母女，且犯後始終否認犯行，至今未與被害人和解，絲毫沒有悔悟知錯之心，撤銷原判決，改依對心智缺陷之人犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年6月；又對心智缺陷之人犯強制性交罪，處有期徒刑7年6月，應執行有期徒刑9年。全案可上訴。

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