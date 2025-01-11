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社會 社會焦點 保障人權

按摩妹「拒肉償」遭凌虐性侵！被毛巾勒暈拖進房　全身沾滿DNA

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲台中一名從事按摩工作的女子，載著顧客回家做按摩，卻遭到對方凌虐、性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台中一名陳姓男子透過網路，認識了從事按摩工作的女子小芸（化名），雙方相約按摩，沒想到陳男眼見她單獨工作，竟提出「肉償」的要求，被拒以後出手痛毆，並且用毛巾勒暈小芸、將人拖進房間性侵逞慾。台中地院審理後判了陳男9年8個月、3個月有期徒刑。

根據判決書內容，陳男透過網路論壇，認識了從事按摩工作的小芸，得知小芸家中有做防水工程的需求，便開口告知「8,000，不需付現金，用做愛給，防水一次包到好」，並要求見面談、需要丈量尺寸，不過當時小芸覺得陳男是怪人，並沒有理會肉償的訊息。

2人約好以後，陳男抵達小芸的住處，小芸先上3樓工作室準備按摩的事宜，不過陳男並未立即上樓，而是在1樓逗留，並且將鐵門拉下。

小芸發現異狀，立即下樓要求打開鐵門，並且詢問是否要開始按摩，接著便將陳男帶上樓。而陳男上樓後並沒有開始按摩，而是拿著捲尺開始丈量牆壁尺寸，並告知小芸，只要支付1萬元的材料費，就可以施作牆壁防水工程。

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲台中一名從事按摩工作的女子，載著顧客回家做按摩，卻遭到對方凌虐、性侵。（示意圖／123RF）

小芸聽聞以後，當即答應了下來，不過拒絕用肉償的方式，而是打算支付現金。怎料陳男聽完，立即跟小芸吵了起來，並且將人壓在按摩床、地上痛毆一頓。

小芸遭到攻擊，於是出手反抗，沒想到陳男竟拿出水果刀，嚇得小芸趕緊出手，將水果刀的刀刃給折斷。奈何體型、力氣上處於劣勢，小芸遭到控制以後，被毛巾勒住脖子，導致暫時失去意識。

陳男眼見小芸陷入昏迷，將人拖到2樓的休息室，並且動手性侵得逞，還偷了小芸家中的外套、鞋子等物。陳男以凌虐的手段逼迫小芸就範，最終導致小芸左臉有咬痕、額頭血腫、雙眼瘀青、頸部撕裂傷、背部穿刺傷、手指撕裂傷、私密處撕裂傷等傷勢。

陳男落網後辯稱，確實有跟小芸談論作防水工程、按摩等事，但當天並未與小芸發生性關係，也沒有性侵對方。2人在小芸家的時候有做親吻等動作，因此小芸身上才會沾有他的DNA。

不過，由於小芸指證歷歷，且身上多處、私密處均驗出陳男的DNA，陳男的說詞還不斷反覆，台中地院法官最終不採信陳男的說法，最終依照攜帶兄弟強制性交而凌虐罪累犯，判處9年8個月有期徒刑、依竊盜罪累犯，判處3個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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