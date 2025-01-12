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洛杉磯烈焰多嚴重？18萬人急撤、燒光數百億財產　災損後續一次看

▲▼美國加州洛杉磯郡野火連燒數天，高級住宅區「太平洋帕利塞茲」淪為廢墟。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國加州洛杉磯郡野火連燒數天，高級住宅區「太平洋帕利塞茲」淪為廢墟。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國加州洛杉磯地區最近因強風和乾燥等多項條件，而爆發多起猛烈野火，從當地時間7日以來已摧毀數千棟建築物，迫使18萬人撤離家園，且截至目前為止至少13人喪命，財產損失估計達到數百億美元。由於火災規模巨大，威脅範圍廣泛，當地政府與消防隊仍在全力應對。

　＊致災地點

根據美媒NBC News，此次加州洛杉磯野火主要有4個起火點。其中，高級住宅區「太平洋帕利塞茲」（Pacific Palisades）於7日上午爆發野火，截至11日晚間，火勢已延燒2萬2660英畝，然而目前消防當局僅控制11%。加州林業和消防局指出，這場野火可能已損壞或摧毀5316棟建築物。

同樣在當地時間7日，伊頓大火（Eaton Fire）在洛杉磯北部國家森林地區的一處峽谷內燃起。截至11日晚間，火災燃燒面積已達1萬4117英畝，然而消防當局僅控制15%，且火勢已經造成7800棟以上的建築物受損或被毀。

▲▼ 美國加州洛杉磯野火，消防人員救火。「伊頓野火」（Eaton Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「伊頓野火」在在洛杉磯北部國家森林地區的一處峽谷內燃起。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，位於洛杉磯北部聖費爾南多區的赫斯特大火（Hurst Fire），則於7日晚間開始燃燒。截至10日晚間，火災已蔓延至779英畝，消防當局撲滅76%火勢。另外，肯尼思大火（Kenneth Fire）於9日晚間在伍德蘭希爾斯（Woodland Hills）爆發，燃燒面積達1052英畝，至10日晚間晚已成功撲滅80%的火勢。

除了這些主要火災外，洛杉磯地區還發生多起規模較小的火災，例如莉迪亞（Lidia）火災和發生在好萊塢地區的日落（Sunset）火災。截至11日晚間，這些火災已全部被撲滅，累計焚燒487英畝土地。這些火災雖然較小，但同樣加重當地的災害影響。

　＊傷亡與影響

截至11日下午，火災共造成至少13人罹難，其中8人在伊頓大火中喪生，5人在太平洋帕利塞茲大火中遇難。當地官員警告，死亡人數可能還會持續增加，因為一些受災地區仍在針對失蹤人口進行搜救。洛杉磯郡消防局局長馬羅尼（Anthony Marrone）表示，許多不服從撤離命令的居民在火災中受重傷。

目前，已有超過15萬人接到撤離通知，部分地區的撤離人數一度達到20萬。許多受災家庭流離失所，整個街區被摧毀，留下大片廢墟。

▲▼ 美國加州洛杉磯野火。「帕利塞德野火」（Palisades Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國加州洛杉磯野火造成13人罹難、18萬人被迫撤離家園。（圖／達志影像／美聯社）

　＊經濟損失與起因

火災的保險損失估計超過200億美元，總經濟損失可能高達500億美元，遠超過2018年坎普大火（Camp Fire）的125億美元損失記錄。目前火災的起因尚未釐清，不過由於南加州長期乾旱、極低降雨量，以及本週起強烈聖塔安那風（強烈且乾燥的下坡風，屬於南加州的季節性強風）吹拂，被認為是引發火災的主要原因。

美國國家氣象局（NWS）曾對洛杉磯和文圖拉郡發布紅旗警告（即將出現嚴重的火災天氣狀況，包括低濕度、強風、乾燥燃料），表示當地火災風險極高。風速一度達到每小時70英里（近113公里），極度乾燥的植被和強風速助長火勢迅速蔓延。

未來幾天內，洛杉磯地區可能仍將迎來更強的聖塔安那風，火災天氣條件短期內難以改善。雖然氣象部門預測下週可能出現輕微降雨，但火災區域的乾燥狀態仍將持續。

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