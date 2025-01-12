已有87個孩！32歲男環遊世界「捐精播種」　許願各國都有他後代

▲32歲男子透過免費「捐精」服務，已成功幫助87名女性懷孕。（翻攝IG@kylegordy1234）

圖文／鏡週刊

來自美國洛杉磯的32歲男子戈迪（KyleGordy）透過社群媒體和個人網站，積極推廣免費捐精服務，他已成功幫助87名女性懷孕，並立志在2025年底前達到百名，他展開了多年的捐精之旅，期望在全球各個國家「灑種」，也許願未來每個國家都有他的後代。

綜合外媒報導，來自美國洛杉磯的戈迪從2014年起持續捐精多年，曾替同志女性好友圓滿家庭夢，後來他透過社群平台宣傳，並創立「Be Pregnant Now」網站，提供免費的捐精服務幫助有需要的女性實現生育的願望，完成組建家庭的心願。

戈迪累計至今的子女數目驚人、已達87名，且在瑞典、挪威、英格蘭和蘇格蘭等地還有14名孩子即將誕生。戈迪的願景遠大，期望各國都可以留下自己的基因，甚至希望對世界總人口有所貢獻。

▲戈迪立志要在今年底前擁有100名小孩。（翻攝IG@kylegordy1234）

戈迪深信自己的捐精行為是善舉，卻沒想到這成了他感情路上的絆腳石。曾與他在節目中配對的女友，在交往8個月後因無法接受他的捐精行為而提出分手。然而，他並沒有因此動搖自己的捐精理想，近期，戈迪計畫前往日本、愛爾蘭、韓國旅遊，並打算在當地繼續他的「播種計畫」。

戈迪的捐精行動引發關注，除了傳統的人工授精外，也曾有女客戶希望他「真槍上陣」更有效的「自然捐精」，這點引發部分人士質疑其動機，抨擊他只是將捐精當作約砲的幌子。



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