加州野火狂燒沒水救！富豪夫婦把持洛杉磯「92%用水量」掀關注

▲加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐。(圖/路透)

記者閔文昱/綜合報導

美國加州洛杉磯近日慘遭野火肆虐,無數建築物遭到無情的烈焰摧毀,卻頻傳缺水救災問題,也讓加州的水資源分配浮上檯面。其中,來自烏克蘭的猶太裔移民、億萬富豪瑞斯尼克夫婦(Stewart and Lynda Resnick)因為是加州最大的水資源使用者,其消耗的水量之驚人更是引發當地討論。

綜合外媒報導,瑞斯尼克夫婦名下擁有多家公司,其中包括全美最大的食品公司之一「The Wonderful Company」,該公司每年消耗的水量高達1500億加侖(約5678億公升),主要用於種植杏仁、開心果和石榴等需大量水分的作物,而光是這些消耗的水量,就佔全洛杉磯的92%

One billionaire couple owns almost all water in California. The family donates SIGNIFICANTLY to Democratic candidates



You won’t believe this, in 2021 they made a huge donation to Gavin Newsom to fight against his recall



Lynda and Stewart Resnick own roughly 60% of California's… pic.twitter.com/mRaYVsurnU