加州野火狂燒沒水救！富豪夫婦把持洛杉磯「92%用水量」掀關注

▲加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國加州洛杉磯近日慘遭野火肆虐，無數建築物遭到無情的烈焰摧毀，卻頻傳缺水救災問題，也讓加州的水資源分配浮上檯面。其中，來自烏克蘭的猶太裔移民、億萬富豪瑞斯尼克夫婦（Stewart and Lynda Resnick）因為是加州最大的水資源使用者，其消耗的水量之驚人更是引發當地討論。

綜合外媒報導，瑞斯尼克夫婦名下擁有多家公司，其中包括全美最大的食品公司之一「The Wonderful Company」，該公司每年消耗的水量高達1500億加侖（約5678億公升），主要用於種植杏仁、開心果和石榴等需大量水分的作物，而光是這些消耗的水量，就佔全洛杉磯的92%

One billionaire couple owns almost all water in California. The family donates SIGNIFICANTLY to Democratic candidates



You won’t believe this, in 2021 they made a huge donation to Gavin Newsom to fight against his recall



Lynda and Stewart Resnick own roughly 60% of California's… pic.twitter.com/mRaYVsurnU — Wall Street Apes (@WallStreetApes) January 10, 2025

此外，瑞斯尼克夫婦還是加州最大地下水儲存設施克恩水庫的最大股東，持股比例高達57%。這座原本為公共用水儲存設施的水庫，後來被轉交給私人企業，包括瑞斯尼克夫妻的Westside Mutual Water Company，但這樣的水資源掌控也讓他們飽受批評，認為他們將公共資源私有化，用於支持自家的農業帝國，導致普通民眾在乾旱期間需面臨用水限制。

值得注意的是，瑞斯尼克夫婦雖然是當地的「水資源大亨」，但同時他們也是知名的「慈善家」，捐款範圍甚至涵蓋教育、健康與社區計劃，特別是在員工居住的地區，這種矛盾的身分及社會形象，也讓大眾對他們的看法更加複雜。

針對這次洛杉磯的野火和水資源分配問題，美國總統拜登表示，洛杉磯地區因防止火災而故意斷電，導致供水泵停止工作，這是造成水資源短缺的部分原因。他強調，問題在於電力中斷導致水無法流動，而非地區缺水。而加州州長紐森則已下令徹查供水問題，並強調必須找出問題的答案，以確保這種情況不會再次發生。